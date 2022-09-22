Общество 22.09.2022 в 14:02
В Бурятии осужденный за пьянство водитель вновь попался под градусом
К 300 часам обязательных работ и лишению прав добавится новое наказание
Текст: Номер один
В Кабанском районе Бурятии на осужденного возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в республиканском управлении ФСИН.
На учете в инспекции осужденный состоит по этой же статье. Ранее он был приговорен судом к обязательным работам на 300 часов и лишен права управления транспортными средствами на два года.
Сейчас правонарушитель ожидает нового решения суда, а на транспортное средство, на котором совершено преступление, наложен арест.
Фото: МВД по Бурятии
На учете в инспекции осужденный состоит по этой же статье. Ранее он был приговорен судом к обязательным работам на 300 часов и лишен права управления транспортными средствами на два года.
Сейчас правонарушитель ожидает нового решения суда, а на транспортное средство, на котором совершено преступление, наложен арест.
Фото: МВД по Бурятии