Общество 22.09.2022 в 14:21

Из Бурятии выдворили гражданина Киргизии

Мигрант нарушил сроки пребывания в РФ и имел документов на право проживания
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Текст: Номер один
Из Бурятии выдворили гражданина Киргизии
В Бурятии судебные приставы исполнили решение суда об административном выдворении за пределы Российской Федерации гражданина Киргизии, сообщили в республиканском управлении ФССП.
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Иностранного гражданина при проверке документов задержал пограничный наряд в Кяхте. Выяснилось,  что в Россию мужчина приехал в январе 2020 года на заработки. В 2021 году ему был запрещен въезд в страну. А  в марте 2022 года за нарушение сроков режима пребывания и отсутствие документов, подтверждающих право на проживание в РФ, Ленинским районным судом Иркутска он был привлечен к административной ответственности и должен был самостоятельно покинуть Россию в пятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Во время судебного заседания Кяхтинского районного суда Бурятии гражданин Киргизи свою вину признал, факт нарушения режима на территории РФ не оспаривал и пояснил, что Россию покинуть не смог из-за отсутствия финансовых средств. Судом мужчине было назначено наказание  в виде административного выдворения за пределы России в принудительном порядке.

Под надзором судебных приставов гражданин Киргизии покинул территорию Российской Федерации.

Фото: ФССП
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