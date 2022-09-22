Из Бурятии выдворили гражданина Киргизии

В Бурятии судебные приставы исполнили решение суда об административном выдворении за пределы Российской Федерации гражданина Киргизии, сообщили в республиканском управлении ФССП.Иностранного гражданина при проверке документов задержал пограничный наряд в Кяхте. Выяснилось, что в Россию мужчина приехал в январе 2020 года на заработки. В 2021 году ему был запрещен въезд в страну. А в марте 2022 года за нарушение сроков режима пребывания и отсутствие документов, подтверждающих право на проживание в РФ, Ленинским районным судом Иркутска он был привлечен к административной ответственности и должен был самостоятельно покинуть Россию в пятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу.Во время судебного заседания Кяхтинского районного суда Бурятии гражданин Киргизи свою вину признал, факт нарушения режима на территории РФ не оспаривал и пояснил, что Россию покинуть не смог из-за отсутствия финансовых средств. Судом мужчине было назначено наказание в виде административного выдворения за пределы России в принудительном порядке.Под надзором судебных приставов гражданин Киргизии покинул территорию Российской Федерации.Фото: ФССП