В 11 школах Улан-Удэ изменят формат обучения из-за частичной мобилизации

11 школ Улан-Удэ изменят формат обучения в связи с тем, что на их базе развернуты штабы оповещения призывников в рамках объявленной частичной мобилизации.«В 2017 году военные комиссариаты заключили договоры о создании участков оповещения с рядом образовательных учреждений. На основании указа президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации» на базе 11 школ развёрнуты участки оповещения. В связи с этим, администрациями школ скорректировано расписание учебных занятий в соответствии с графиком работы участков оповещения с учетом изменения учебных дней и дней каникул. Для выполнения учебного плана будут выбраны иные формы освоения программы: дистанционные, очно–заочные и другие. При необходимости руководители принимают решение о полной либо частичной отмене занятий», - сообщили в мэрии города.Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации на территории страны. Военкоматы Бурятии сформировали штабы оповещения и готовят пункты сбора призывников. Призыву будут подлежать в первую очередь те, кто служил в Вооруженных силах и имеет определенные специальности и опыт.Фото: «Номер один»