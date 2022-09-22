Общество 22.09.2022 в 14:43
В 11 школах Улан-Удэ изменят формат обучения из-за частичной мобилизации
На базе этих образовательных учреждений развернули участки оповещения
Текст: Константин Воронов
11 школ Улан-Удэ изменят формат обучения в связи с тем, что на их базе развернуты штабы оповещения призывников в рамках объявленной частичной мобилизации.
«В 2017 году военные комиссариаты заключили договоры о создании участков оповещения с рядом образовательных учреждений. На основании указа президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации» на базе 11 школ развёрнуты участки оповещения. В связи с этим, администрациями школ скорректировано расписание учебных занятий в соответствии с графиком работы участков оповещения с учетом изменения учебных дней и дней каникул. Для выполнения учебного плана будут выбраны иные формы освоения программы: дистанционные, очно–заочные и другие. При необходимости руководители принимают решение о полной либо частичной отмене занятий», - сообщили в мэрии города.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации на территории страны. Военкоматы Бурятии сформировали штабы оповещения и готовят пункты сбора призывников. Призыву будут подлежать в первую очередь те, кто служил в Вооруженных силах и имеет определенные специальности и опыт.
Фото: «Номер один»
«В 2017 году военные комиссариаты заключили договоры о создании участков оповещения с рядом образовательных учреждений. На основании указа президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации» на базе 11 школ развёрнуты участки оповещения. В связи с этим, администрациями школ скорректировано расписание учебных занятий в соответствии с графиком работы участков оповещения с учетом изменения учебных дней и дней каникул. Для выполнения учебного плана будут выбраны иные формы освоения программы: дистанционные, очно–заочные и другие. При необходимости руководители принимают решение о полной либо частичной отмене занятий», - сообщили в мэрии города.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации на территории страны. Военкоматы Бурятии сформировали штабы оповещения и готовят пункты сбора призывников. Призыву будут подлежать в первую очередь те, кто служил в Вооруженных силах и имеет определенные специальности и опыт.
Фото: «Номер один»
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