За мобилизованными жителями Бурятии сохранят рабочие места

Глава Бурятии подписал указ «О сохранении рабочих мест за гражданами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ». Как сообщили в пресс-службе правительства республики, согласно документу, за гражданами, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации, будут сохранены рабочие места.







Действие указа распространяется на все организации и предприятия независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей.





Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации на территории страны. Военкоматы Бурятии сформировали штабы оповещения и готовят пункты сбора призывников. Призыву будут подлежать в первую очередь те, кто служил в Вооруженных силах и имеет определенные специальности и опыт.Фото: «Номер один»