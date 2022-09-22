Общество 22.09.2022 в 15:08

Жители района Бурятии от безысходности будут летать на вертолете

Иного способа для доставки граждан в отдаленные села Баунта не оказалось
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Текст: Константин Воронов
Жители района Бурятии от безысходности будут летать на вертолете
Пассажирские авиаперевозки внутри Баунтовского района Бурятии будут осуществлять вертолетами Ми-8АМТ авиакомпания «Баргузин». Они будут летать по маршрутам Усть-Джилинда – Варваринский, Багдарин – Варваринский, Багдарин – Уакит.

В рамках заключенного администрацией Баунтовского района и авиакомпанией «Баргузин» соглашения в этом году запланировано 5 рейсов. Как сообщил зампред правительства РБ Евгений Луковников, «запуск» вертолетов в Баунтовском районе был вынужденной мерой.

«Ранее пассажирские перевозки внутри района осуществляла авиакомпания «Аэросервис». Однако с мая 2022 года компания прекратила рейсы из-за вышедшего на воздушном судне из строя двигателя. У компании возникли проблемы с поиском комплектующих и запасных частей, заменить судно также не представлялось возможным. Нужно отдать должное Министерству транспорта Бурятии, они прорабатывали массу вариантов, тяжело было найти подрядчика, который бы осуществлял полеты в район. Предложение «запустить» вертолеты было неожиданным для руководства Баунтовского района, они долго думали, но, наконец, согласились. Других вариантов не было», - рассказал Евгений Луковников.

Работу по поиску нового перевозчика вел Минтранс Бурятии, совместно с администрацией района, в полномочия которой  входит организация регулярных пассажирских перевозок на территории муниципалитета. В результате договоренность была достигнута с авиакомпанией «Баргузин».

«Экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров вертолетом гораздо больше, чем самолетом, но в любом случае, мы не можем оставить жителей нашего северного отдаленного района без транспортного сообщения. Учитывая то, что в этом году в бюджете уже были предусмотрены денежные средства, мы их используем на 5 рейсов. Для пассажиров цена билета будет вполне приемлемой», - отметил и.о. министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Так, экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира вертолетом по маршрутам Усть-Джилинда-Варваринский и Варваринский-Багдарин составляет более 46 тыс. рублей, по маршруту Багдарин-Уакит – около 52 тыс. рублей. Однако, благодаря субсидированию из республиканского бюджета, стоимость перелета в одну сторону для одного пассажира составит - 2600 рублей (Усть-Джилинда-Варваринский), 2200 рублей (Варваринский-Багдарин) и 3250 рублей (Багдарин-Уакит).

Фото: «Номер один»
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