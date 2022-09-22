В Бурятии сельчане отменили два больших праздника из-за частичной мобилизации

В Бурятии в связи с объявленной частичной мобилизацией и многочисленными обращениями граждан отменены два больших праздника, которые планировалось провести в муниципалитетах. Это «Фестиваль черемухи на Чикое» и культурно-спортивный праздник Сурхарбан в Кяхтинском районе. Об этом известили главы районов в своих обращениях к населению.Вместо фестиваля черемухи в октябре в Кяхтинском районе состоится ярмарка-продажа продукции из черемухи. Часть вырученных средств сельчане направят а оказание помощи бойцам СВО. А праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол» просто переносится на следующий год.Фото: egov-buryatia.ru