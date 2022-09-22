Мобилизованных жителей Бурятии не будут сразу отправлять в бой

Как сообщил сегодня военный комиссар РБ Александр Трубников, мобилизованных жителей Бурятии будут направлять на выполнение боевой задачи только после полной подготовки и приобретения определённых навыков.- После формирования подразделений с ними будет проведено боевое слаживание, прежде чем приступить к выполнению боевой задачи. Оно будет проводиться в зависимости от должности, от наличия военно-учётной специальности по указанию командиров, которые будут формировать подразделения. И только после полной готовности и подготовки, приобретения определённых навыков, военнослужащие будут направляться на выполнение боевой задачи, - отметил Александр Трубников.Что касается медкомиссий для мобилизованных, то в обязательном порядке их прохождение не предусмотрено.- В случае, если гражданин изъявляет жалобы на здоровье, прибыв на пункт предварительного сбора граждан, то он подлежит медицинскому освидетельствованию. Оно проводится в соответствии с представленными документами и предъявленными жалобами, - пояснил начальник мобилизационного отдела Военного комиссариата РБ Николай Капинос.Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации на территории страны. Военкоматы Бурятии сформировали штабы оповещения и готовят пункты сбора призывников. Призыву будут подлежать в первую очередь те, кто служил в Вооруженных силах и имеет определенные специальности и опыт.