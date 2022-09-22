В Бурятии снят особый противопожарный режим

В Бурятии в связи со снижением пожарной опасности сегодня снят особый противопожарный режим постановлением правительства республики, сообщили в его пресс-службе.Особый противопожарный режим в 2022 году был открыт 11 апреля из-за сложной лесопожарной обстановки, а вот режим ЧС республиканского масштаба не вводился ни разу.Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 330 лесных пожаров на общей площади 5,7 тыс гектаров.За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 137 лесных пожаров на общей площади 1,8 тыс гектаров. За аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 527 лесных пожаров на общей площади 89,9 тыс гектаров.Оперативность тушения: составляла: в первые сутки – 86,6% пожаров, во вторые и последующие сутки – 13,4 %.Самые распространенные причины возникновения лесных пожаров – это неосторожное обращение с огнём (54,3%) и из-за грозы (43%).Всего за 2022 год выявлено более 3,5 тыс нарушений правил пожарной безопасности, рассмотрено 1700 административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 7,1 млн рублей.Фото: egov-buryatia.ru