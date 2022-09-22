Общество 22.09.2022 в 17:46

В Бурятии развернут избирательные участки для голосования на референдуме

Граждане ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей смогут высказаться по вопросу вхождения в состав России
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В Бурятии развернут избирательные участки для голосования на референдуме
В Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября пройдут референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.

Для жителей, вынужденно выехавших с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и находящихся на территории России, Центральная избирательная комиссия окажет содействие в организации голосования.

В Бурятии также будут организованы избирательные участки, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Участки  будут расположены:

- в г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 12, здание «Дома Дружбы народов»,
- в г. Северобайкальск, проспект Ленинградский, д. 11, здание средней общеобразовательной школы №11.

По всем вопросам работы участков для голосования можно обращаться с 23 по 27 сентября 2022 года с 8:30  до 18:00 по телефону горячей линии 8 (3012) 21-38-83.

Фото: egov-buryatia.ru
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