Общество 22.09.2022 в 17:46
В Бурятии развернут избирательные участки для голосования на референдуме
Граждане ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей смогут высказаться по вопросу вхождения в состав России
Текст: Номер один
В Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября пройдут референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.
Для жителей, вынужденно выехавших с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и находящихся на территории России, Центральная избирательная комиссия окажет содействие в организации голосования.
В Бурятии также будут организованы избирательные участки, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Участки будут расположены:
- в г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 12, здание «Дома Дружбы народов»,
- в г. Северобайкальск, проспект Ленинградский, д. 11, здание средней общеобразовательной школы №11.
По всем вопросам работы участков для голосования можно обращаться с 23 по 27 сентября 2022 года с 8:30 до 18:00 по телефону горячей линии 8 (3012) 21-38-83.
Фото: egov-buryatia.ru
Для жителей, вынужденно выехавших с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и находящихся на территории России, Центральная избирательная комиссия окажет содействие в организации голосования.
В Бурятии также будут организованы избирательные участки, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Участки будут расположены:
- в г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 12, здание «Дома Дружбы народов»,
- в г. Северобайкальск, проспект Ленинградский, д. 11, здание средней общеобразовательной школы №11.
По всем вопросам работы участков для голосования можно обращаться с 23 по 27 сентября 2022 года с 8:30 до 18:00 по телефону горячей линии 8 (3012) 21-38-83.
Фото: egov-buryatia.ru
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