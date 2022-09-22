В Бурятии развернут избирательные участки для голосования на референдуме

В Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября пройдут референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.Для жителей, вынужденно выехавших с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и находящихся на территории России, Центральная избирательная комиссия окажет содействие в организации голосования.В Бурятии также будут организованы избирательные участки, сообщили в пресс-службе правительства республики.Участки будут расположены:- в г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 12, здание «Дома Дружбы народов»,- в г. Северобайкальск, проспект Ленинградский, д. 11, здание средней общеобразовательной школы №11.По всем вопросам работы участков для голосования можно обращаться с 23 по 27 сентября 2022 года с 8:30 до 18:00 по телефону горячей линии 8 (3012) 21-38-83.Фото: egov-buryatia.ru