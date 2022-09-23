Общество 23.09.2022 в 09:39

В Бурятии отменили чемпионат по лапте

Мероприятие перенесли на следующий год
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии отменили чемпионат по лапте
В Бурятии отменен чемпионат по лапте среди трудовых коллективов. Спортивное мероприятие должно было пройти в эту субботу, 24 сентября, в селе Тарбагатай.
 
Как сообщили в Министерстве спорта Бурятии, проведение состязаний перенесено на следующий год.

Напомним, ранее в связи с объявленной частичной мобилизацией и многочисленными обращениями граждан в Бурятии отменили два больших праздника, которые планировалось провести в муниципалитетах. Это «Фестиваль черемухи на Чикое» и культурно-спортивный праздник Сурхарбан в Кяхтинском районе.

Фото: «Номер один»
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