В БГСХА заложен научно-производственный питомник садовых культур

В Бурятии на территории Бурятской государственной сельхозакадемии состоялась закладка научно-производственного питомника садовых культур. В посадке 150 саженцев облепихи, чёрной и красной смородины, крыжовника, жимолости и сирени приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники агрономического факультета, сообщили в пресс-службе БГСХА.Подчеркнув важность и значимость события, декан факультета Арсалан Манханов рассказал, что в течение года велись работы по благоустройству питомника: обработка земли, строительство ограждения и др. В скором времени на территории питомника появится теплица, где планируется выращивать от 5 до 7 тыс зелёных черенков плодовых, ягодных и декоративных культур, будущих саженцев.Надежда Гусева, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник кафедры растениеводства, луговодства и кормопроизводства поприветствовала ребят: «Вам выпала большая честь посадить первые кустики и очень отрадно, что вы участвуете в этом мероприятии. В питомнике будем закладывать не только декоративные культуры, но и плодово-ягодные. В дальнейшем появится селекционный сад, где будем выращивать будущие сорта для нашего региона».«От себя лично хотела бы поблагодарить коллег и студентов агрономического факультета за оказанную работу и поддержку в нашем непростом деле. Закладка ягодного сада - это дело благородное, которое будет радовать нас несколько десятилетий. Здесь мы сможем обучать студентов азам садоводства, вести научную работу и исследовательскую деятельность. Уже в следующем году получим первые урожаи с наших ягодных насаждений и сможем предоставлять посадочный материал садовых культур, как только получим все необходимые документы», - обратилась к участникам мероприятия Наталья Васильева, старший преподаватель кафедры «Ландшафтный дизайн и экология».Ухаживать и следить за каждым саженцем будут студенты агрономического факультета. Для будущих агрономов питомник станет своеобразной лабораторией.Фото: БГСХА