Общество 23.09.2022 в 09:41

В БГСХА заложен научно-производственный питомник садовых культур

Здесь планируется выращивать от 5 до 7 тыс зелёных черенков плодовых, ягодных и декоративных культур
A- A+
Текст: Номер один
В БГСХА заложен научно-производственный питомник садовых культур
В Бурятии на территории Бурятской государственной сельхозакадемии состоялась закладка научно-производственного питомника садовых культур. В посадке 150 саженцев облепихи, чёрной и красной смородины, крыжовника, жимолости и сирени приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники агрономического факультета, сообщили в пресс-службе БГСХА.

Подчеркнув важность и значимость события, декан факультета Арсалан Манханов рассказал, что в течение года велись работы по благоустройству питомника: обработка земли, строительство ограждения и др. В скором времени на территории питомника появится теплица, где планируется выращивать от 5 до 7 тыс зелёных черенков плодовых, ягодных и декоративных культур, будущих саженцев.

Надежда Гусева, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник кафедры растениеводства, луговодства и кормопроизводства поприветствовала ребят: «Вам выпала большая честь посадить первые кустики и очень отрадно, что вы участвуете в этом мероприятии. В питомнике будем закладывать не только декоративные культуры, но и плодово-ягодные. В дальнейшем появится селекционный сад, где будем выращивать будущие сорта для нашего региона».

«От себя лично хотела бы поблагодарить коллег и студентов агрономического факультета за оказанную работу и поддержку в нашем непростом деле. Закладка ягодного сада - это дело благородное, которое будет радовать нас несколько десятилетий. Здесь мы сможем обучать студентов азам садоводства, вести научную работу и исследовательскую деятельность. Уже в следующем году получим первые урожаи с наших ягодных насаждений и сможем предоставлять посадочный материал садовых культур, как только получим все необходимые документы», - обратилась к участникам мероприятия Наталья  Васильева, старший преподаватель кафедры «Ландшафтный дизайн и экология».

Ухаживать и следить за каждым саженцем будут студенты агрономического факультета. Для будущих агрономов питомник станет своеобразной лабораторией.

Фото: БГСХА
Теги
наука агро питомник

Все новости

В Бурятии открыли горячую линию по вопросам частичной мобилизации
23.09.2022 в 10:53
Что включает сумма родового сертификата
23.09.2022 в 10:23
Депутат Хурала Бурятии послужит Родине на поле боя
23.09.2022 в 10:13
В Бурятии перевернулась «Истана», водитель погиб
23.09.2022 в 10:06
Монголия готова возмещать затраты на кинопроизводство Голливуду
23.09.2022 в 10:01
Депутат горсовета Улан-Удэ собрался на спецоперацию
23.09.2022 в 09:59
В Бурятии микроавтобус задавил женщину-велосипедистку
23.09.2022 в 09:50
В БГСХА заложен научно-производственный питомник садовых культур
23.09.2022 в 09:41
В Бурятии отменили чемпионат по лапте
23.09.2022 в 09:39
Владимир Павлов: «Роспотребхиналтын мэргэжэлтэд эрхимээр хүдэлнэ»
23.09.2022 в 09:05
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 сентября

Читайте также
В Бурятии открыли горячую линию по вопросам частичной мобилизации
Она будет работать круглосуточно
23.09.2022 в 10:53
Что включает сумма родового сертификата
И можно ли его использовать не по назначению?
23.09.2022 в 10:23
Депутат Хурала Бурятии послужит Родине на поле боя
Намсарай Намсараев заявил, что отправляется защищать Донбасс
23.09.2022 в 10:13
Монголия готова возмещать затраты на кинопроизводство Голливуду
Премьер-министр  Л.Оюун-Эрдэнэ встретился с представителями крупных студий и кинокомпаний США
23.09.2022 в 10:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru