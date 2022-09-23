Депутат горсовета Улан-Удэ собрался на спецоперацию

После обращения Владимира Путина к россиянам о частичной мобилизации депутат горсовета Улан-Удэ, директор Сибирского филиала ООО АК «Сириус Аэро» Дмитрий Сигачев как и многие улан-удэнцы, получил повестку и уже собирается отправиться на сборы.- Утром сам съездил в военкомат и получил повестку. Я не могу оставаться в стороне от того, что происходит. И буду стараться помочь моей стране и тем, кто встал на ее защиту, - заявил Дмитрий Сигачев.По мнению депутата, глава государства делает все для защиты Родины и территориального суверенитета.Фото: «Номер один»