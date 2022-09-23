Общество 23.09.2022 в 10:01

Монголия готова возмещать затраты на кинопроизводство Голливуду

Премьер-министр  Л.Оюун-Эрдэнэ встретился с представителями крупных студий и кинокомпаний США
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Монголия готова возмещать затраты на кинопроизводство Голливуду
Монголию по приглашению министра культуры Чинбатын Номин посетили представители американских кинокомпаний Paramount Pictures, Netfli, Warner Bros, а также режиссеры, продюсеры крупнейших мировых студий, сообщает МОНЦАМЭ.

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ рдэнэ встретился с представителями крупных голливудских студий и кинокомпаний, и обменялся мнениями о продвижении монгольской киноиндустрии на международном уровне и развитии сотрудничества.
В начале встречи премьер-министр поблагодарил зарубежных кинематографистов за приезд и выразил свою поддержку выводу монгольской киноиндустрии на новый уровень. Также премьер-министр подчеркнул готовность правительства создать в Монголии благоприятные условия для съемок крупных кинокомпании мира.

В 2021 году Монголия приняла закон «О развитии кинематографии», который вступил в силу в этом году. Закон дает возможность странам, крупным мировым кинокомпаниям и студиям участвовать в программе возмещения затрат на кинопроизводство. В этом контексте министерство культуры и Совет по развитию киноискусства совместно организовали мероприятие «Fam Tour-2022», чтобы представить информацию о поощрениях, объявленных Монголией, популяризировать деятельность Совета по развитию киноискусства и показать первозданную природу Монголии.

Фото: montsame.mn
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