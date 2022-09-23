Общество 23.09.2022 в 10:53

В Бурятии открыли горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Она будет работать круглосуточно
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии открыли горячую линию по вопросам частичной мобилизации
С сегодняшнего дня в Бурятии запущена горячая линия 122 для информирования жителей республики по вопросам частичной мобилизации. Как сообщили в правительстве республики, служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков в круглосуточном режиме. Поступившие вопросы правительство Бурятии будет отрабатывать совместно с Министерством обороны.

«В соответствии с поручением президента России с сегодняшнего дня в Бурятии начала работать горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации. Операторы будут собирать и фиксировать вопросы граждан круглосуточно. Вопросы принимаются о мобилизации, о сохранении рабочих мест, о решении различных жизненных вопросов семей мобилизованных. Они будут обрабатываться совместно с Военным комиссариатом республики. Ответы будут предоставляться по мере их обработки», - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Получить информацию можно не только по горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф».

Фото: «Номер один»
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