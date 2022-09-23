В Бурятии открыли горячую линию по вопросам частичной мобилизации

С сегодняшнего дня в Бурятии запущена горячая линия 122 для информирования жителей республики по вопросам частичной мобилизации. Как сообщили в правительстве республики, служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков в круглосуточном режиме. Поступившие вопросы правительство Бурятии будет отрабатывать совместно с Министерством обороны.«В соответствии с поручением президента России с сегодняшнего дня в Бурятии начала работать горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации. Операторы будут собирать и фиксировать вопросы граждан круглосуточно. Вопросы принимаются о мобилизации, о сохранении рабочих мест, о решении различных жизненных вопросов семей мобилизованных. Они будут обрабатываться совместно с Военным комиссариатом республики. Ответы будут предоставляться по мере их обработки», - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.Получить информацию можно не только по горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф».Фото: «Номер один»