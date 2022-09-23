В Северобайкальске убрали несанкционированную свалку благодаря судебным приставам

В Бурятии несанкционированную свалку в городе Северобайкальске ликвидировали благодаря судебным приставам, сообщили в республиканском управлении ФССП. Отходы производства и потребления общим объемом 5000 кубометров копились в течение длительного времени в лесном массиве в границах города. Площадь свалки достигла 2 645 квадратных метров.«По иску Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры в начале 2021 года городской суд обязал администрацию Северобайкальска ликвидировать несанкционированную свалку. В установленный срок, который составил 12 месяцев, решение суда не было исполнено», - рассказали в Северобайкальском районном отделении УФССП по Бурятии.Судебный пристав вручил администрации постановление о возбуждении исполнительного производства, требование о необходимости исполнения решения суда, а также предупреждение об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ.После этого муниципальное образование обратилось в суд с просьбой об отсрочке. Отсрочку Северобайкальский городской суд предоставил. Горы мусора администрация обязана была убрать до 31 декабря 2022 года.Меры принятые судебным приставом-исполнителем и предоставленный второй шанс побудили должника приложить все усилия для очистки территории. В сентябре 2022 года в ходе выезда судебного пристава на место свалки было установлено, что отходы полностью убрали. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото: УФССП по Бурятии