Общество 23.09.2022 в 12:17

Жительница Улан-Удэ стала инвалидом после инцидента в «Абсолюте»

Теперь  в суде женщина пытается взыскать с магазина компенсацию
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Текст: Лариса Ситник
Жительница Улан-Удэ стала инвалидом после инцидента в «Абсолюте»
Предновогодние покупки в 2019 году обернулись для улан-удэнки настоящим кошмаром. Женщина прямо в магазине поскользнулась на разлитой на полу неизвестной жидкости и получила перелом бедренной кости, перенесла несколько операций. Осенью 2021 года женщина получила третью группу инвалидности.

Спустя три года жительница республики решила взыскать с «Абсолюта» компенсацию морального вреда, который она оценила в 500 тысяч рублей.

В исковом заявлении она указала, что как обычно пришла в магазин «Абсолют» за покупками. В какой-то момент поскользнулась на мокром участке пола (где, как оказалось позже, была разлита какая-то жидкость), упала, почувствовала сильную боль, не могла двигаться.

По вызову охранника прибыла скорая помощь, женщину госпитализировали, в больнице она перенесла очень сложную операцию, которая длилась четыре часа под наркозом (его вводили дважды).

Горожанка провела в больнице более двух недель. После операции опорно-двигательные функции ног в полном объеме не восстановились, и в октябре 2021 года женщине оформили инвалидность третьей группы.

Так как после операции одна нога стала короче другой и стала хуже отталкиваться, в декабре 2021 года улан-удэнка, поскользнувшись, упала на улице, после чего опять попала в больницу и перенесла еще две сложные операции под наркозом.

В своем иске горожанка указала, что из-за травм стала инвалидом, не может вести такой активный образ жизни, какой вела раньше. Так, перед травмой она оформляла визу для поездки в Китай, куда ее пригласили на работу, однако эти планы были сорваны по причине получения травмы в магазине ответчика, где не были созданы безопасные условия оказания услуг.

Сейчас пострадавшая нуждается в медицинской реабилитации, реконструктивной хирургии, санаторно-курортном лечении.

- Учитывая, что ухудшением здоровья истцу причинены физические и нравственные страдания, при этом несчастный случай, повлекший повреждение здоровья истца, произошел на территории торгового объекта, исковые требования о взыскании компенсации морального вреда суд признает обоснованными, - отмечается в материалах дела.

Представитель магазина возражал против удовлетворения иска. По его мнению, в ходе судебного разбирательства не была доказана причинно-следственная связь между действиями ответчика и наступившими последствиями в виде повреждения здоровья истца, не исключена возможность получения женщиной травм по причине использования некачественной обуви. Также он сослался на то, что размер требуемой к взысканию компенсации морального вреда чрезмерно завышен, по делам со схожими обстоятельствами судами взыскиваются гораздо меньшие суммы.
 
- Ответчик, не признавая вину в причинении вреда здоровью истца, с целью снятия социальной напряженности готова была добровольно выплатить денежную сумму в размере 30-35 тысяч рублей, но истец не предоставила реквизиты банковского счета, - отмечается в материалах дела.

Суд, выслушав стороны, решил исковые требования потерпевшей удовлетворить частично и взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Судебное решение пока не вступило в законную силу, «Абсолют» может его обжаловать до конца сентября.

Фото: «Номер один»
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