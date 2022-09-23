Общество 23.09.2022 в 12:38

Глава Бурятии высказал безграничное уважение поехавшему воевать депутату

«Наша бурятская земля полнится сильными духом людьми», отметил Алексей Цыденов
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии высказал безграничное уважение поехавшему воевать депутату
Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с депутатом Хурала Намсараем Намсараевым, который ранее заявил о добровольном участии в боевых действиях на Донбассе.

«Всегда говорил и буду говорить, что наша бурятская земля полнится сильными духом людьми, патриотами свой родины, своей страны, настоящими героями! Сегодня встретился с одним из добровольцев. Земляки, вы, наверное, его все знаете и без моего упоминания, но представлю его еще раз - Намсарай Намсараев, депутат Народного Хурала, корреспондент ТК «Тивиком». Намсарай не получил повестку по мобилизации, но вызвался добровольцем и заключает контракт с Минобороны для участия в спецоперации. Безграничное уважение!», - написал Алексей Цыденов в своем Телеграм-канале.
 
По словам главы, он обсудил с Намсараем Намсараевым ряд вопросов его заступления на военную службу, социальные меры, которые будут распространяться на его семью и семью каждого добровольца, на всех кто отправился в рамках контракта и мобилизации.

Напомним, депутат Намсарай Намсараев отправляется для участия в специальной военной операции. Как рассказал сам депутат, решение об этом им было принято ещё летом.

Фото: с личной страницы главы Бурятии в Телеграм
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