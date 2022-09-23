Общество 23.09.2022 в 12:39

Главная задача - «гражданская» мобилизация всех жителей Бурятии

Наши ребята наш тыл чувствуют, это очень для них важно, убежден зампредседателя Общественной палаты Бурятии
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Текст: Номер один
Главная задача - «гражданская» мобилизация всех жителей Бурятии
Денис Леонов — известный в Бурятии общественник. Он уже много месяцев организовывает сборы и отправку разнообразной помощи для жителей Донбасса,  наших военных и постоянно находится на связи с военными, волонтерами и жителями освобожденных территорий. Он рассказал о своем отношении к происходящим событиям и референдуму о присоединении к ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

По его мнению, референдум о вхождении этих территорий — та мера, к которой шли много лет.

«Сколько я общаюсь с жителями этих областей, все встречают референдум только с радостью, все ждут этого дня, чтобы наконец-таки оказаться в составе России. Все то, что происходило все это время, Бурятия должна понимать больше всех остальных, потому что наши ребята там все это время этого добивались и к этому шли. И эти референдумы, принятие этих областей в состав России – один из тех победных шагов, которого наши ребята добились своей службой», – говорит Денис Леонов.

По его мнению, самая главная задача сейчас «гражданская» мобилизация всех жителей Бурятии.

«Нужно уже идти к какому-то победному результату. Идти к нему у нас получится быстро, только если мы все консолидируемся, наконец. Мы все должны понимать, что происходит в стране, относиться к этому адекватно. Должны своими действиями помогать нашим ребятам. Потому что наш тыл они чувствуют, каждый день мне звонят, каждый день мне пишут, благодарят за то, что мы отправляем, помогаем и так далее. Это много для них значит, это очень для них важно», – говорит зампредседателя Общественной палаты Бурятии.

Сейчас в новых условиях, по его мнению, поддержка общества должна увеличиваться. Если гражданское общество само мобилизуется, результата можно будет достичь быстро.

«Сегодня это уже чувствуется. Раньше мы о сборе помощи публиковали объявления, проводили мероприятия, а сегодня люди сами приходят, даже очередь стоит – хотят помочь. Я думаю, что у людей уже изменилось сознание, что мы должны единым фронтом выступить и в тылу тоже для свершения нашей победы», – говорит общественник.

Фото: Общественная палата РБ
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