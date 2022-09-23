Жители Бурятии могут оказать материальную поддержку мобилизованным

В Бурятии с 22 сентября на базе центров добровольчества во всех муниципальных образованиях проводится сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан, сообщили в правительстве республики.Собираются новая теплая одежда, медикаменты, продуктовые наборы. Пункт открыт после обращений жителей Бурятии, желающих оказать помощь землякам, призванным в рамках частичной мобилизации.«Важно, чтобы одежда была новая, чистая и упакованная, медикаменты, продукты также должны быть плотно упакованы. Все это значительно ускорит работу добровольческих штабов и отправку грузов к месту назначения», - отмечают волонтеры.В городе Улан-Удэ сбор проводится на базе ресурсного центра добровольчестваФото: egov-buryatia.ru