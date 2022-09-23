Общество 23.09.2022 в 13:39

Жители Бурятии могут оказать материальную поддержку мобилизованным

Помочь землякам можно через центры добровольчества во всех районах
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Текст: Номер один
Жители Бурятии могут оказать материальную поддержку мобилизованным
В Бурятии с 22 сентября на базе центров добровольчества во всех муниципальных образованиях проводится сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан, сообщили в правительстве республики.

Собираются новая теплая одежда, медикаменты, продуктовые наборы. Пункт открыт после обращений жителей Бурятии, желающих оказать помощь землякам, призванным в рамках частичной мобилизации.

«Важно, чтобы одежда была новая, чистая и упакованная, медикаменты, продукты также должны быть плотно упакованы. Все это значительно ускорит работу добровольческих штабов и отправку грузов к месту назначения», - отмечают волонтеры.

В городе Улан-Удэ сбор проводится на базе ресурсного центра добровольчества ДоброДом по ул. Бабушкина 14а, телефон 37-95-29

Фото: egov-buryatia.ru
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