Общество 23.09.2022 в 13:39
Жители Бурятии могут оказать материальную поддержку мобилизованным
Помочь землякам можно через центры добровольчества во всех районах
Текст: Номер один
В Бурятии с 22 сентября на базе центров добровольчества во всех муниципальных образованиях проводится сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан, сообщили в правительстве республики.
Собираются новая теплая одежда, медикаменты, продуктовые наборы. Пункт открыт после обращений жителей Бурятии, желающих оказать помощь землякам, призванным в рамках частичной мобилизации.
«Важно, чтобы одежда была новая, чистая и упакованная, медикаменты, продукты также должны быть плотно упакованы. Все это значительно ускорит работу добровольческих штабов и отправку грузов к месту назначения», - отмечают волонтеры.
В городе Улан-Удэ сбор проводится на базе ресурсного центра добровольчества ДоброДом по ул. Бабушкина 14а, телефон 37-95-29
Фото: egov-buryatia.ru
Собираются новая теплая одежда, медикаменты, продуктовые наборы. Пункт открыт после обращений жителей Бурятии, желающих оказать помощь землякам, призванным в рамках частичной мобилизации.
«Важно, чтобы одежда была новая, чистая и упакованная, медикаменты, продукты также должны быть плотно упакованы. Все это значительно ускорит работу добровольческих штабов и отправку грузов к месту назначения», - отмечают волонтеры.
В городе Улан-Удэ сбор проводится на базе ресурсного центра добровольчества ДоброДом по ул. Бабушкина 14а, телефон 37-95-29
Фото: egov-buryatia.ru
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