Актриса Русского драмтеатра призвала стать донорами крови

Цель акции — развитие донорского движения России, укрепление и пропаганда традиций милосердия, взаимопомощи и солидарности. Министерство культуры Бурятии и министр Соелма Дагаева обратились к учреждениям, с просьбой поддержать начинание.Актриса ГРДТ им. Н.А. Бестужева Анастасия Турушева первой откликнулась на призыв поучаствовать в акции. В 2014 году Анастасия попала в аварию, забрав, по ее словам, весь имеющейся в больнице запас крови второй группы. Тогда, по дороге из Иркутской области, колесо автомобиля угодило в выбоину, машину развернуло, и Настя вылетела в лобовое стекло. Переломы ребер, проткнувших внутренние органы и несколько недель комы – то, что довелось пережить Анастасии. Врачи не давали прогнозов.- Я даже не знаю, сколько людей поучаствовало в моем спасении. Но кто-то сдал кровь, просто зайдя в кабинет, и благодаря этому сейчас перед вами сидит человек, который через четыре месяца после аварии уже играл в спектакле. Благодаря этим людям у меня есть семья, я родила чудесного сына и живу. Кровь многих людей теперь стала моей, и я хочу сказать, что вы можете спасти много жизней, просто сдавая кровь, - говорит актриса.Согласно статистике, в России ежегодно в переливании крови нуждаются около 1,5 млн человек (более 4 тыс. ежедневно). Около 97% процедур совершается на безвозмездной основе.Фото: предоставлено Русским драмтеатром