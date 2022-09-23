Общество 23.09.2022 в 15:46
В Бурятии объяснили, почему под частичную мобилизацию попадают мужчины старше 35 лет
Призвать могут даже тех, кому уже за 60
Текст: Константин Воронов
Военный комиссариат Бурятии сообщил, что возраст старше 35 лет не является основанием для освобождения от призыва на военную службу.
«При осуществлении призыва на военную службу в соответствии с законодательством граждане делятся на возрастные категории. Нет конкретного определения, что граждане старше 35 лет не подлежат призыву. Министерством обороны определен преимущественным возраст призыва до 35 лет в связи с тем, что в этом возрасте меньше тратится времени на подготовку бойца, так как навыки лучше сохранены. Но, повторюсь, это не значит, что после 35 лет гражданина нельзя призвать на военную службу, в том числе и в рамках частичной мобилизации. В соответствии с инструкциями и руководствующими документами, граждане могут быть призваны на военную службу до 65 лет в зависимости от разряда и воинского звания в запасе», - рассказал Военный комиссар Бурятии Александр Трубников.
Он также пояснил, что получение повестки еще не означает отправление призывника на выполнение боевых задач
«При осуществлении призыва на военную службу в соответствии с законодательством граждане делятся на возрастные категории. Нет конкретного определения, что граждане старше 35 лет не подлежат призыву. Министерством обороны определен преимущественным возраст призыва до 35 лет в связи с тем, что в этом возрасте меньше тратится времени на подготовку бойца, так как навыки лучше сохранены. Но, повторюсь, это не значит, что после 35 лет гражданина нельзя призвать на военную службу, в том числе и в рамках частичной мобилизации. В соответствии с инструкциями и руководствующими документами, граждане могут быть призваны на военную службу до 65 лет в зависимости от разряда и воинского звания в запасе», - рассказал Военный комиссар Бурятии Александр Трубников.
Он также пояснил, что получение повестки еще не означает отправление призывника на выполнение боевых задач
«После получения повестки гражданин обязан явиться на пункт предварительного сбора. Если гражданин имеет право на отсрочку в соответствии с законодательством, то он должен предъявить соответствующие документы. На пункте принимается решение о прохождении военной службы по частичной мобилизации, либо о предоставлении права на отсрочку», - сказал Александр Трубников.
Фото: «Номер один»
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