В Бурятии объяснили, почему под частичную мобилизацию попадают мужчины старше 35 лет

«После получения повестки гражданин обязан явиться на пункт предварительного сбора. Если гражданин имеет право на отсрочку в соответствии с законодательством, то он должен предъявить соответствующие документы. На пункте принимается решение о прохождении военной службы по частичной мобилизации, либо о предоставлении права на отсрочку», - сказал Александр Трубников.







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Военный комиссариат Бурятии сообщил, что возраст старше 35 лет не является основанием для освобождения от призыва на военную службу.«При осуществлении призыва на военную службу в соответствии с законодательством граждане делятся на возрастные категории. Нет конкретного определения, что граждане старше 35 лет не подлежат призыву. Министерством обороны определен преимущественным возраст призыва до 35 лет в связи с тем, что в этом возрасте меньше тратится времени на подготовку бойца, так как навыки лучше сохранены. Но, повторюсь, это не значит, что после 35 лет гражданина нельзя призвать на военную службу, в том числе и в рамках частичной мобилизации. В соответствии с инструкциями и руководствующими документами, граждане могут быть призваны на военную службу до 65 лет в зависимости от разряда и воинского звания в запасе», - рассказал Военный комиссар Бурятии Александр Трубников.Он также пояснил, что получение повестки еще не означает отправление призывника на выполнение боевых задач