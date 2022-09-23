Общество 23.09.2022 в 16:13

В Бурятии среднемесячная зарплата за январь-июль выросла на 17,3% и превысила 50,7 тыс руб

Однако реальная зарплата в июле «просела» почти на 14% к уровню июня 2022 года
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Текст: Номер один
В Бурятии среднемесячная зарплата за январь-июль выросла на 17,3% и превысила 50,7 тыс руб
В Бурятии за январь-июль нынешнего года среднемесячная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро- и малые предприятия (с учетом дорасчета), по предварительной оценке, составила 50 752,3 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17,3 %.

Как сообщает Бурястат, наиболее высокий размер заработной платы 89,8 тыс рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, превысив среднереспубликанский показатель в 1,8 раза.

Что касается реальной зарплаты, рассчитанной с учетом индекса потребительских цен, то в июле 2022 года соответствовала 86,1 % к уровню июня 2022 года. Иными словами, ощутимо снизилась. Или 106,6 % к уровню июля 2021 года.

Реальная заработная плата в январе-июле 2022 года соответствовала 100,8 % к январю-июлю 2021 года. Проще говоря – рост не дотянул и до процента.

Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 43,6 %), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (на 32,0 %).

Фото: «Номер один»
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