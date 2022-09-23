ОНФ нашел в столице Бурятии свалку с признаками вечной

Активисты Народного фронта в Бурятии обратились в Бурприроднадзор с сигналом о разрастающейся нелегальной свалке песка и строительного мусора в новом 140-м «а» квартале Улан-Удэ. По словам жителей микрорайона, сейчас происходит активная застройка в лесополосе, где еще несколько лет назад были сосновые рощи. Однако строительство жилых многоэтажек и социальных объектов происходит с явным нарушением природоохранного законодательства. Тяжелая техника вывозит песок и строительный мусор с рабочей площадки прямо в лес.Народный фронт проверил поступивший сигнал и выявил, что, кроме песка из котлованов под новостройки, в лесу открыто складируется строительный мусор, вероятно, привезенный и недобросовестными местными жителями, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.Подобное нарушение происходит в лесном массиве 140 «а» квартала не впервые. Два года назад представители Народного фронта также по сигналу местных жителей ликвидировали на городском субботнике свалку бытового и строительного мусора, который вывозился жителями и недобросовестными подрядчиками. «Фронтовики» направляли в администрацию Улан-Удэ рекомендации принять меры по недопущению замусоривания территории. Чиновники ответили, что установили информационные таблички с запретом вывоза мусора в лес.Эксперты народного фронта подчеркивают, что контроль за работой застройщиков и за сохранением чистоты леса в микрорайоне не ведется. Территория снова замусорена. Освоение новых территорий в столице Бурятии происходит варварскими методами по отношению к лесным насаждениям. Президентское движение много лет ставит вопрос о создании полигона производственных отходов, но до сих пор его нет. В результате возникают стихийные свалки, с которыми бороться приходится и жителям, и общественникам своими силами.«Сейчас мы снова сделали запрос в администрацию Улан-Удэ по вопросу целевого назначения и учета мест вывоза песка со стройплощадок. У предприятий должны быть официальные места складирования песка и строительного мусора по договору. И также мы обратились в Бурприроднадзор, чтобы нарушители понесли наказание за причиненный вред окружающей среде», - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Евгений Кислов.Фото: ОНФ