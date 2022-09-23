Общество 23.09.2022 в 16:51

Жителей Бурятии призывают сделать прививки от гриппа

До прогнозируемого осеннего подъема заболеваемости остается не так много времени
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Жителей Бурятии призывают сделать прививки от гриппа
Пришла осень, а значит, и сезонный подъем заболеваемости гриппом. Поэтому очень важно вовремя «запастись» иммунитетом и сделать необходимые прививки.

В России сезон гриппа начинается примерно в ноябре-декабре. Но нынешний год необычный. Продолжается борьба с коронавирусом: идет вакцинация от COVID-19, действуют ограничительные мероприятия. Можем ли мы на это время забыть про грипп? К сожалению, нет.

Доказано, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом делает течение каждой из инфекций тяжелее, увеличивает риск осложнений и летальных исходов. А вакцинация от гриппа и COVID-19 позволяет минимизировать эти риски.

В этом году, как никогда, при планировании вакцинации важно действовать оперативно и успеть сделать прививки вовремя, чтобы иммунитет успел сформироваться.

До прогнозируемого осеннего подъема заболеваемости гриппом остается не так много времени. Поэтому не затягивайте с прививкой от гриппа – сделайте ее вовремя и будьте здоровы.

Центр общественного здоровья и медпрофилактики Республики Бурятия им. В.Р. Бояновой

Фото: pixabay.com
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