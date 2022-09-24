В Бурятии досрочно сданная дорога приносит местным жителям массу неприятностей

В последние годы в республике стали активно строиться детсады, больницы, идет оживленный ремонт дорог, что не может не радовать. Но не всегда долгожданный ремонт радует жителей. Доходит даже до того, что людям хочется, чтобы горе-строители вернули все на свои места.Такая ситуация сложилась в Мухоршибирском районе, где был отремонтирован относительно небольшой участок дороги и мост. Слова и обещания властей о том, что ремонт дорог и прокладка тротуаров делается для создания комфортной среды и удобства передвижения сельчане сегодня воспринимают как издевку. Слишком много у них жалоб на последствия проведенного многомиллионного ремонта. Дошло до того, что 42 жителя двух сел написали обращение к главе республики.«В 2021 году на участке дороги села Новый Заган и Старый Заган проводился ремонт участка дороги, ремонт моста через речку Мухор-Шибирка. В ноябре 2021 года данный участок дороги был сдан в эксплуатацию досрочно, Вами принят. Только в результате ремонта дороги комфортной среды и удобства передвижения сельчане не получили , а наоборот получили неудобства», - пишут в обращении к Алексею Цыденову местные жители.Далее на трех листах идет перечисление всех недостатков строительства. По всей видимости, не правильная установка водовода привела к тому, что в поселках постоянно появляются огромные лужи, после дождей или таяния снега. Доходило до того, что люди даже не могли попасть в собственные дома.- Напротив дома 5 по улице Рабочей после таяния снега, а в летний период после дождей, образуется огромная лужа. Жителям этой улицы приходится добираться до своих домов вброд по луже, так как другого подхода нет. В марте 2022 года я выписалась из клиники, тогда я передвигалась на костылях и не могла попасть домой в течении месяца из-за этой огромной лужи возле моего дома, - жалуется жительница села Новый Заган Нина Дьяконова. – Раньше на данном участке находился водоотвод в речку. После ремонта дороги и моста водоотвод, согласно проекту, сделали вдоль дороги, а старый демонтировали.И если Нина Дьяконова не могла попасть к себе домой, то другим жителям закрыли въезд на собственные огороды и покосы.- Теперь невозможно стало заехать в свой огород, чтобы завезти сено или пропахать поле. Мы с прошлого года жалуемся, но все без толку. Глава поселения говорит, что денег нет у строителей. А сейчас, конечно, никому ничего уже не надо. Почему нельзя было сразу все нормально сделать? Вы посмотрите, какие канавы они вырыли. Это не водостоки, это натуральные противотанковые рвы. И вода там держится годами, засоряется, воняет и никуда не уходит. У нас теперь вода везде: в погребах стоит, дома подпитывает, как на болоте живем, - говорит житель села Старый Заган Михаил Вакарин.По словам местного жителя, вместо того, чтобы признать свои ошибки и все переделать, на вопросы и претензии жителей представители подрядчика – ООО «Фортуна» - отвечают одно и то же: «мы все делали по проекту».- Зачем нужен такой проект, если все вышло через пень-колоду? Водостоки воду не пропускают, зато из-за огромных рвов у дороги обочины почти нет, место для тротуара осталось мизерным, - возмущаются жители. – Заезда в поликлинику нет – там сегодня, например, тоже огромная лужа.Мать двоих школьников Тамара Симухина теперь каждый день боится за жизнь своих детей. Ведь им ежедневно приходится ходить по оживленной трассе, где почти нет места для пешеходов. Тротуар построен в селах только частично, да и тот представляет собой узкую дорожку.- Раньше дорога была пошире, таких огромных канав, которые они нарыли, не было. Можно было спокойно идти навстречу движению. А теперь ходить негде, шаг мимо – и улетишь. Канавы для водостоков в селе Старый Заган выкопали, а нормальные тротуары для людей не предусмотрели. Теперь каждый день переживаю – дойдут ли дети до школы и обратно. У нас же тут большегрузы летают, машин много. Даже взрослым страшно ходить, не то что детям. А отводить детей в школу каждый день самой у меня нет возможности.В ответ на жалобы сельчан о слишком узкой тротуарной дорожке подрядчики опять-таки ответили, что так было в проекте. Для жителей такие отговорки непонятны.«24 марта текущего года была выездная комиссия, где обещали все наши вопросы разобрать и устранить, как только земля растает. Но уже осень, и земля скоро замерзнет, а работ по устранению неполадок никаких не производится. Подрядчик нам сказал, что деньги на содержание дороги им не выделяются», - пишут сельчане в обращении к главе республики.Глава администрации МО СП «Новозаганское» Ольга Ланцова о возмущении жителей наслышана. По ее словам, она всеми силами пытается помочь людям, выступая посредником между жителями и заказчиком работ. Какие-то проблемы удалось решить, другие пока на карандаше.- Я напрямую звоню либо куратору, либо представителю курирующей организации «Бурятрегионавтодор», а они уже, в свою очередь, связываются с подрядчиком. Назначаю встречу, собираю народ. Мы как минимум уже 4 раза встречались. Обращения постоянно приходят в наш адрес, - поведала нам глава поселения.К слову и главе поселения также приходили пространные ответы наподобие: «вопрос о выделении денежных средств для производства данных работ решается».Каковы сроки исправления последствий чудо-ремонта Ольга Ланцова не знает и сама. Остается надеяться, что гарантийный срок не закончится быстрее, чем все недоделки наконец будут устранены. Ведь тогда сельчане останутся один на один со своими бедами.Так, кто же те самые герои, которые сделали ремонт на данном участке? Заказчик – ГКУ «Бурятрегионавтодор», подрядчик - небезызвестное ООО «Фортуна», имеющее иркутскую прописку. Компания в прошлом году имела выручку порядка 758 млн. рублей. В целом в последние годы доходы предприятия выросли в среднем на 63,7%. Прибыль выросла на 41,3%. Но есть и другие интересные «показатели». Так, «Номер один» уже не раз описывал события, связанные с этой компанией и ее экс-директором Вячеславом Пожидаевым.Последний стал фигурантом уголовного дела о крупных хищениях, которые, по версии следствия, совершены при ремонте улицы Гагарина в Улан-Удэ. В апреле 2021 года возбуждено дело в отношении руководства ООО «Фортуна» (Иркутск) и ООО «СКМ Строй» (Улан-Удэ).Дело дошло до приговора, но решения суда общественность так и не увидела. Октябрьский райсуд г. Улан-Удэ категорически отказался выложить в свободный доступ на своем сайте уголовный приговор, который был вынесен в отношении бизнесменов Александра Нурбекяна (ООО «СКМ Строй») и Вячеслава Пожидаева (ООО «Фортуна»).Как пояснил «Номер один» представитель райсуда, судья, рассматривавший дело, принял решение не обнародовать приговор для широкой публики во избежание разглашения деталей мошеннической схемы, которую использовали строители.Преступными действиями осужденные причинили ущерб бюджету на сумму 12 млн рублей. Подсудимые частично возместили материальный ущерб в размере 6 млн рублей. Суд назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года каждому. Кроме того, удовлетворил иск прокуратуры республики о взыскании с осужденных оставшейся суммы ущерба. «Приговор вступил в законную силу», - сообщила в своем пресс-релизе прокуратура Бурятии.Отметим, по данным выписки из ЕГРЮЛ, Вячеслав Пожидаев по сей день является стопроцентным учредителем ООО «Фортуна».Василиса Шишкина, «Номер один».