На Байкале развернулся настоящий автодорожный детектив

На региональной автотрассе «Улан-Удэ – Курумкан - Новый Уоян» продолжается борьба автомобилистов с дорожными чиновниками за ясные и четкие правила передвижения по дорогам. После обнаружения несоответствия дорожных знаков на 160-м километре трассы, в районе турзоны «Байкальская гавань» (местность «Пески»), и вынесенных штрафов за плохую организацию движения с дороги вдруг пропал тот самый спорный дорожный знак. Напомним, что в конце 2021 года Железнодорожный райсуд Улан-Удэ признал незаконным установку дорожного знака «Начало населенного пункта» в районе турзоны «Пески».Установленное ограничение длительное время мешало автомобилистам двигаться с нормальной для трассы скоростью в 90 км/час, и водители многие годы оплачивали штрафы, пока данный знак и видеокамеры не убрали. Однако ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог РБ», ответственное за установку знаков и разметки, не исправило эту ошибку до конца.- Поскольку суд признал незаконным установку ограничивающего знака 5.23.1 «Начало населенного пункта» возле турзоны «Байкальская гавань» в местности «Пески» и тем самым убрал ограничения скорости в 60 км/час, то следовало и дальше демонтировать все другие ограничивающие знаки и дорожную разметку в этом месте, продолжающие вводить в заблуждение автомобилистов, - рассказывает общественник Максим Лобышев. - Но этого не сделано.Как он отметил, «знаки и разметка в корне не соответствовали проекту организации дорожного движения на этом участке дороги». По словам эксперта, в районе 160-го километра трассы «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян» водители были вынуждены совершать несуразные маневры на дороге между взаимно противоречащими друг другу знаками и разметкой.- Двигаясь по направлению Улан-Удэ - Турка, водителям приходилось круто выворачивать на знаке «Пески» вправо, меняя полосу движения, чтобы не пересечь островок безопасности, и тут же возвращаться обратно, чтобы не выехать на двойную сплошную, - удивляется он. - Тем самым снова создавались условия для наказания водителей.По словам Максима Лобышева, по поручению прокуратуры ГИБДД произвела видеофиксацию скандальных знаков и разметки. И мировой суд Прибайкальского района в ноябре прошлого года по ч. 1 ст. 12.34 КоАП привлек замначальника отдела ремонта и содержания ГКУ «Бурятрегионавтодор» к административной ответственности, назначив ему штраф в размере 20 тыс. рублей.Тем не менее, по словам Максима Лобышева, несмотря на уплату штрафа, противоречия в знаках и разметке так и не были своевременно устранены. И весной 2022 года он снова обратился в прокуратуру с жалобой на «Бурятрегионавтодор» с просьбой устранить выявленные нарушения в сфере безопасности дорожного движения и наказать всех причастных к этому лиц.В ответе прокуратуры Прибайкальского района ему сообщили, что виновник штраф оплатил. Но дальше вдруг обнаружилось, что... исчез и сам предмет спора.«Проверкой установлены обстоятельства, указывающие на кражу знака 5.15.5 («Конец полосы») на 160 км + 300 м автомобильной дороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян», с связи с чем материалы проверки направлены в отдел МВД РФ по Прибайкальскому району. А руководителю ГКУ «Бурятрегионавтодор» внесено представление», сообщил орган надзора.Выходит, что проблема со знаками решена таким вот экзотическим способом? Весьма интересный прецедент.Дмитрий Родионов, «Номер один».