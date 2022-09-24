Общество 24.09.2022 в 08:00
На Байкале развернулся настоящий автодорожный детектив
Проблема со знаками в районе "Песков" оказалась решена экзотическим способом
Текст: Дмитрий Родионов
На региональной автотрассе «Улан-Удэ – Курумкан - Новый Уоян» продолжается борьба автомобилистов с дорожными чиновниками за ясные и четкие правила передвижения по дорогам. После обнаружения несоответствия дорожных знаков на 160-м километре трассы, в районе турзоны «Байкальская гавань» (местность «Пески»), и вынесенных штрафов за плохую организацию движения с дороги вдруг пропал тот самый спорный дорожный знак. Напомним, что в конце 2021 года Железнодорожный райсуд Улан-Удэ признал незаконным установку дорожного знака «Начало населенного пункта» в районе турзоны «Пески».
Установленное ограничение длительное время мешало автомобилистам двигаться с нормальной для трассы скоростью в 90 км/час, и водители многие годы оплачивали штрафы, пока данный знак и видеокамеры не убрали. Однако ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог РБ», ответственное за установку знаков и разметки, не исправило эту ошибку до конца.
- Поскольку суд признал незаконным установку ограничивающего знака 5.23.1 «Начало населенного пункта» возле турзоны «Байкальская гавань» в местности «Пески» и тем самым убрал ограничения скорости в 60 км/час, то следовало и дальше демонтировать все другие ограничивающие знаки и дорожную разметку в этом месте, продолжающие вводить в заблуждение автомобилистов, - рассказывает общественник Максим Лобышев. - Но этого не сделано.
Как он отметил, «знаки и разметка в корне не соответствовали проекту организации дорожного движения на этом участке дороги». По словам эксперта, в районе 160-го километра трассы «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян» водители были вынуждены совершать несуразные маневры на дороге между взаимно противоречащими друг другу знаками и разметкой.
- Двигаясь по направлению Улан-Удэ - Турка, водителям приходилось круто выворачивать на знаке «Пески» вправо, меняя полосу движения, чтобы не пересечь островок безопасности, и тут же возвращаться обратно, чтобы не выехать на двойную сплошную, - удивляется он. - Тем самым снова создавались условия для наказания водителей.
По словам Максима Лобышева, по поручению прокуратуры ГИБДД произвела видеофиксацию скандальных знаков и разметки. И мировой суд Прибайкальского района в ноябре прошлого года по ч. 1 ст. 12.34 КоАП привлек замначальника отдела ремонта и содержания ГКУ «Бурятрегионавтодор» к административной ответственности, назначив ему штраф в размере 20 тыс. рублей.
Тем не менее, по словам Максима Лобышева, несмотря на уплату штрафа, противоречия в знаках и разметке так и не были своевременно устранены. И весной 2022 года он снова обратился в прокуратуру с жалобой на «Бурятрегионавтодор» с просьбой устранить выявленные нарушения в сфере безопасности дорожного движения и наказать всех причастных к этому лиц.
В ответе прокуратуры Прибайкальского района ему сообщили, что виновник штраф оплатил. Но дальше вдруг обнаружилось, что... исчез и сам предмет спора.
«Проверкой установлены обстоятельства, указывающие на кражу знака 5.15.5 («Конец полосы») на 160 км + 300 м автомобильной дороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян», с связи с чем материалы проверки направлены в отдел МВД РФ по Прибайкальскому району. А руководителю ГКУ «Бурятрегионавтодор» внесено представление», сообщил орган надзора.
Выходит, что проблема со знаками решена таким вот экзотическим способом? Весьма интересный прецедент.
Дмитрий Родионов, «Номер один».
Установленное ограничение длительное время мешало автомобилистам двигаться с нормальной для трассы скоростью в 90 км/час, и водители многие годы оплачивали штрафы, пока данный знак и видеокамеры не убрали. Однако ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог РБ», ответственное за установку знаков и разметки, не исправило эту ошибку до конца.
- Поскольку суд признал незаконным установку ограничивающего знака 5.23.1 «Начало населенного пункта» возле турзоны «Байкальская гавань» в местности «Пески» и тем самым убрал ограничения скорости в 60 км/час, то следовало и дальше демонтировать все другие ограничивающие знаки и дорожную разметку в этом месте, продолжающие вводить в заблуждение автомобилистов, - рассказывает общественник Максим Лобышев. - Но этого не сделано.
Как он отметил, «знаки и разметка в корне не соответствовали проекту организации дорожного движения на этом участке дороги». По словам эксперта, в районе 160-го километра трассы «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян» водители были вынуждены совершать несуразные маневры на дороге между взаимно противоречащими друг другу знаками и разметкой.
- Двигаясь по направлению Улан-Удэ - Турка, водителям приходилось круто выворачивать на знаке «Пески» вправо, меняя полосу движения, чтобы не пересечь островок безопасности, и тут же возвращаться обратно, чтобы не выехать на двойную сплошную, - удивляется он. - Тем самым снова создавались условия для наказания водителей.
По словам Максима Лобышева, по поручению прокуратуры ГИБДД произвела видеофиксацию скандальных знаков и разметки. И мировой суд Прибайкальского района в ноябре прошлого года по ч. 1 ст. 12.34 КоАП привлек замначальника отдела ремонта и содержания ГКУ «Бурятрегионавтодор» к административной ответственности, назначив ему штраф в размере 20 тыс. рублей.
Тем не менее, по словам Максима Лобышева, несмотря на уплату штрафа, противоречия в знаках и разметке так и не были своевременно устранены. И весной 2022 года он снова обратился в прокуратуру с жалобой на «Бурятрегионавтодор» с просьбой устранить выявленные нарушения в сфере безопасности дорожного движения и наказать всех причастных к этому лиц.
В ответе прокуратуры Прибайкальского района ему сообщили, что виновник штраф оплатил. Но дальше вдруг обнаружилось, что... исчез и сам предмет спора.
«Проверкой установлены обстоятельства, указывающие на кражу знака 5.15.5 («Конец полосы») на 160 км + 300 м автомобильной дороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян», с связи с чем материалы проверки направлены в отдел МВД РФ по Прибайкальскому району. А руководителю ГКУ «Бурятрегионавтодор» внесено представление», сообщил орган надзора.
Выходит, что проблема со знаками решена таким вот экзотическим способом? Весьма интересный прецедент.
Дмитрий Родионов, «Номер один».
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