В Бурятии даже животные-инвалиды находят свой дом и любящих хозяев

В нашей республике, как и во всей стране в целом, весьма неоднозначное отношение к брошенным питомцам, не говоря о кошках и собаках с особенностями здоровья. Одни придерживаются мнения, что таких животных следует усыплять, другие считают, что все имеют право на жизнь. Об этой проблеме мы решили поговорить с волонтером Фонда «Собака счастья» Стеллой Овсоян, поделившейся с нами добрыми историями, после которых хочется верить в лучшее.В начале сентября в сообществе «Собака счастья» опубликовали тревожную историю – под кураторство фонда попал котенок Патрик в ужасном состоянии – его лапку заживо ели личинки. Патрика подобрала неравнодушная девушка. Кроха едва не умер, но врачи спасли его, однако животному пришлось ампутировать пострадавшую лапку. На удивление всем, малыш быстро нашел семью.- Патрик уехал домой к Александру Николаевичу, человеку с большой буквы и огромной любовью в сердце к животным. Он сразу откликнулся, увидев котенка. Ждал выздоровления и помог финансово. Патрика дома ждет подруга, это еще одна спасенная с улицы кошка, - сообщили в фонде.В комментариях хозяин питомца оставил видеопривет, где Патрик обнюхивает новый дом и забавно передвигается, пусть и без одной лапки. Как выяснилось, счастливая история трехлапого Патрика не единственная.Например, два года назад в Тарбагатайском районе пара улан-удэнцев нашла пса в тяжелом состоянии. Он несколько дней лежал под палящим солнцем с почти оторванной лапой и сломанным хвостом. Парень с девушкой отвезли собаку в ветеринарную клинику «Айболит», помогали средствами, а также обратились к волонтерам. Ей пришлось ампутировать лапу и хвост, но, несмотря на это, улан-удэнцы решили стать для нее семьей.«Мы безмерно благодарны команде «Собака счастья»! Теперь уже наш Космос действительно счастлив, мы нашли его в Тарбагатайском районе в ДНТ «Космос», отсюда и кличка. (…) Он страдал невыносимо, но выкарабкался с помощью многих добрых людей. Вылечили его, теперь он у нас. Красавчик, здоровее здоровых! Пока не привык к трем лапам, но это дело времени. Спасибо, что привезли его к нам домой», - поделилась тогда горожанка Эржена.Не менее счастливая история произошла с котенком по кличке Уша. Что случилось с ней, непонятно, но когда девочку нашли, у нее не двигались задние лапки.«Сначала ее забрали в Новосибирск только для реабилитации, потому что у нас, к сожалению, нет таких возможностей в клиниках. А уже позднее котенка решила забрать девушка-волонтер. Она все это время ухаживала за Ушей, а потом просто не смогла с ней расстаться. Она сказала: «Все, я никому ее не отдам, пускай живет такая, какая есть!» - с улыбкой поделилась Стелла Овсоян.Другие истории произошли с трехлапыми псами Каем и Бимом, тоже обретшими свои семьи. Как объяснила Стелла Овсоян, «особенные» питомцы требуют разного ухода в зависимости от случая. Некоторым нужны процедуры, лекарства или массаж, а кто-то отличается только внешне, им не нужно особое внимание.- За животными-инвалидами уход разный. Они подразделяются на тех, кто не требует особого ухода, и тех, кому он нужен. Бывает, что у питомца есть только какие-то внешние особенности или дефекты. Например, у нас есть пес Мухтар, у него был перелом позвоночника. Ему восстановили двигательную функцию, но не всех лапок – задние лапы он периодически волочит за собой и бегает на двух передних, а иногда встает на все четыре конечности. Особого ухода за ним нет, только зимой ему нужны более теплые условия. Он привык жить в квартире и спокойно выходит гулять как обычные собаки. Мы надеемся, что получится найти ему дом, - рассказала Стелла.К слову, Мухтар выглядит очаровательно, несмотря на проблемы с задними лапками, он очень веселый и ловко передвигается на передних. Еще на попечении фонда есть собака по кличке Юкки. Что произошло с животным, увы, никто не знает. У собаки оторваны части передней и нижней челюстей. Но это совершенно не мешает ей вести обычную собачью жизнь. Юкки сама ест, пьет, гуляет, дополнительного ухода не требует и словно все время улыбается, виляет хвостом, любит нежиться. Волонтеры также надеются найти ей постоянный дом.- На самом деле такие питомцы отличаются только внешне. Ни одна собака или кошка не задумывается о том, что у нее есть какие-то проблемы, не впадает в депрессию и не смотрит на себя в зеркало с мыслью: «Со мной что-то не так!». Они - обычные, такие же жизнерадостные, а характер от того, есть у них лапка или нет ее, не меняется, - отмечает Стелла.Волонтер рассказала, что у нее самой живет котик с одним слепым глазом. И, как признается хозяйка, она не замечает различий между таким котиком и обычным.- Кстати, мы не так давно пристраивали котика по кличке Пират. У него не было одного глаза, а второй глаз не видит, то есть кот просто слепой. Стал ли он от этого каким-то другим? Он таковым себя не чувствует. И привык жить по-новому: ориентируется по запаху и слуху. Мы его отдали в семью, и, кроме восторгов и фотографий о том, что у Пирата все хорошо, никаких новостей нет. И это очень здорово! Ведь мы тоже очень боимся отдавать таких животных. Насчет Пирата переживали: «А вдруг он будет из-за этого ходить мимо лотка?». Но нет, все хорошо, живет уже больше полугода в семье, - добавила волонтер.Конечно, в фонде есть и те животные, кому дом не ищут. Это питомцы, нуждающиеся в постоянном уходе, без которого они не выживут. Волонтеры решили заботиться о них самостоятельно. Однако в основном питомцы-инвалиды имеют только внешние увечья. Волонтеры желают найти таким семью.- Например, у меня живет собака Тесса, у нее есть физические проблемы – нервные тики. То есть она вполне нормальная собака. Ей присущи охранные свойства: она бегает, прыгает, но очень сильно дергает головой. Из-за этого желающих забрать ее нет, хотя особого ухода не требуется. Есть еще одна собака Тая, у нее тоже нервные тики - она дергается всем телом, и ее мы пробуем пристроить уже больше года. К сожалению, хозяин так и не нашелся, но она очень красивая: у нее все данные охранной собачки, крупная и замечательная по характеру! - перечислила Стелла.Стоит отметить, Благотворительный фонд «Собака счастья» - не приют. Это команда улан-удэнцев, которые объединились, чтобы искать дом животным. У них нет своей территории, куда можно привозить собак или кошек, поэтому для всех питомцев они находят платные или бесплатные «передержки» (временный дом. - Прим. ред.), а затем отдают их в добрые руки. Их не спонсирует государство, фонд существует только по инициативе волонтеров и на добровольные пожертвования. Как отмечает волонтер, судьба питомцев во многом зависит именно от того, найдут ли ему временный уголок.Пока животное на «передержке», ответственность за него лежит на кураторах из фонда: они обеспечивают горожан кормом, лекарствами, сами возят питомца на обследования и т. д. Затем животных отдают, вакцинированных и стерилизованных/кастрированных, и отслеживают его судьбу – у каждого из них есть свой куратор. К слову, любой человек может откликнуться и временно принять в свой дом животное, пока ему ищут постоянную семью, и таким образом помочь фонду.Кроме того, в «Собаке счастья» есть интересная идея – опекунство над животными. Любой желающий может выбрать себе собаку или кошку, чтобы отправлять деньги, присылать корм либо гулять иногда с животным.- Недавно мы нашли дом для собаки Каси. У нее был опекун девушка Сэсэг. Она скидывала деньги на корм, а мы ей отправляли видеоролики с приветами. В один прекрасный день Касю забрали, а мы порадовались с ее опекуном. Казалось бы, она ни разу не виделась с собакой, но это так здорово, что тоже поучаствовала в ее судьбе, - отметила Стелла.В целом, как отмечает Стелла, ситуация с животными в нашей республике понемногу меняется в лучшую сторону.- Знаете, я слежу за новостями в СМИ и смотрю комментарии. Еще два года назад я просто боялась заходить и читать комментарии после какой-либо публикации, потому что волосы дыбом вставали и было понимание, что не стоит участвовать в диалогах, потому что заклюют. А сейчас захожу в комментарии и радуюсь. Боже, как много людей, которые стали рассуждать по-другому, говорить об ответственности, о гуманном обращении с животными. Еще я могу отметить, что наша молодежь более осознанная – поколение 2000-х по-другому мыслит, рассуждает, в них много милосердия. У нас очень много помогающих именно такого возраста. Это очень удивительно и приятно, что молодежь рассуждает настолько гуманно, - заключила волонтер.Эржена Мансорунова, «Номер один».