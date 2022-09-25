Общество 25.09.2022 в 08:00
В коттеджном поселке на Верхней Березовке обнаружили радиоактивную воду
Выводы экспертов обескуражили местную элиту
Текст: Дмитрий Родионов
Вопросы, связанные с водой на Верхней Березовке, звучат от местных жителей не первый год. Здесь и торможение проекта по строительству водовода, и ситуация с жалобами относительно качества уже используемой воды. Дошло до того, что жители написали в прокуратуру, после чего специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды, изучив ее состав по химическим и микробиологическим показателям. Выводы экспертов жителей обескуражили.
Слухи про радиацию
Напомним, жители коттеджных поселков Верхней Березовки выразили свое возмущение торможением проекта по строительству туда водопровода в связи с ошибочными расчетами проектировщиков. Строительство стоимостью 173 млн pyблeй, выделенных из фeдepaльнoгo бюджeтa, натолкнулось на скальные породы возле ДНТ «Лесное», в результате чего потребовались изменения в проекте. И, соответственно снизились темпы строительства долгожданного сооружения. В результате жители близлежащих поселков оказались без чистой и безопасной централизованной воды.
Многие жители Бурятии, наверное, помнят довольно древнюю историю с японскими туристами, привезенными во времена СССР на Верхнюю Березовку и своими дозиметрами (а они есть практически у каждого японца после Хиросимы и аварии на АЭС «Фукусима») замерившими там уровень радиации. Их он явно не устроил, и они оттуда чуть ли не сбежали. После этого в Улан-Удэ сформировался никем не проверенный слух, что, дескать, жить на Верхней Березовке небезопасно.
Впрочем, представителям верхушки управленческого класса и бизнесменам это отнюдь не мешало получить пробы воздуха и земли, показавшие, что уровень радиации находится в пределах нормы. В результате самые информированные начали активно переезжать на Верхнюю Березовку, которая, в связи с упорно циркулирующими слухами о «радиации», заселялась куда медленнее других частей города. Но зато на Верхней Березовке активно стали селиться исключительно депутаты, чиновники и небедные бизнесмены.
Однако ставшее проблемным затянувшееся строительство водовода вновь обострило дискуссии среди населения относительно радиационной безопасности. Так, в одном из пабликов Верхней Березовки жители возмутились тем обстоятельством, что городские чиновники так долго тянут с водоводом. Ведь если в ДНТ «Лесное» вообще отсутствовала вода, то в ДНТ «Ургы» хоть и была центральная скважина, но качество воды мало кого удовлетворяло.
- В нашем поселке мы платим «Водоканалу» за воду, а после нее осадок сильный по железу и кальцию, забивает трубы.
- Конечно, некачественная вода. Возим для питья из города, уже натаскались, сил нет. А оплачиваем как за качественную воду. Что еще за вопросы могут быть? Водонагреватели из строя выходят уже через несколько месяцев, - пишут жители ДНТ «Ургы».
Как рассказывают жители, в верхней части поселка расположена скважина, обслуживаемая МУП «Водоканал». Далее вода распределяется по местному водопроводу, который также находится в оперативном управлении коммунальщиков города. Жалуясь на плохое качество воды с кальцинированными примесями, жители сетовали и на постепенную замену общественных водоколонок Улан-Удэ на платные. Людям не хочется платить за воду дважды.
Взяли пробы
Между тем качество воды на Верхней Березовке оказалось куда хуже, чем многие предполагали. Один из неравнодушных жителей ДНТ «Ургы» даже обратился в прокуратуру Железнодорожного района Улан-Удэ с жалобой на некачественную воду. А надзорное ведомство, в свою очередь, предложило Управлению Роспотребнадзора по РБ проверить обоснованность жалобы. В результате родился акт от 17 ноября 2021 года.
Роспотребнадзор взял пробы воды из водозаборного сооружения ДНТ «Ургы» и изучил состав воды по химическим и микробиологическим показателям. Как отмечается в акте, по содержанию кальция, железа и других примесей вода соответствует требованиям к питьевой воде. Проверка на радиоактивный газ радон-222 показала, что все в пределах нормы.
Но есть нюанс. Жители поселка оказались правы, когда эту воду старались не использовать для питья, а только для душа или полива огородов. В пробах Роспотребнадзора обнаружилось, что «удельная альфа-радиоактивность составила 0,5 Бк/кг, что превышает контрольный уровень, равный 0,2 Бк/кг, и не соответствует гигиеническим нормативам по радиационной безопасности СанПиН». Добавим, что если брать мировые стандарты по альфа-радиоактивности (не более 0,1 Бк/л), то превышение получается пятикратное.
В чем опасность альфа-излучения? По данным сайта Betagamma.ru, альфа-излучение – это поток тяжелых, положительно заряженных частиц, испускаемых при радиоактивном распаде некоторых элементов (полоний-210 и уран-234). Альфа-излучение обладает большой ионизирующей способностью, но проникает в ткани тела человека на очень малую глубину. При облучении человека альфа-частицы проникают лишь на глубину поверхностного слоя кожи. Защититься от них можно листом обычной бумаги. Казалось бы, не представляют серьезной угрозы здоровью людей. Но в случае поступления источников альфа-излучения в организм человека с водой они будут чрезвычайно опасными облучателями организма изнутри.
Предупрежден – значит вооружен
Кандидат технических наук, эксперт в области строительства Владимир Баранников прокомментировал ситуацию на Верхней Березовке.
- Мы ранее изучали грунты в этой части города, хочу сказать, что не только Верхняя Березовка, но и Аршан, и рядом расположенные поселки стоят на скальных, гранитных породах с выходами из них радиоактивного радона, - сообщил он. - Чаще всего в воде в этих районах повышенный уровень радиации связан именно с радоном, но не всегда именно с ним. И опасность представляет не только вода, но и накапливание радона в плохо проветриваемых подвалах. Поэтому простейшие меры профилактики, позволяющие снизить концентрацию газа до абсолютно безопасных значений в подвальных помещениях и на первых этажах зданий, это регулярное проветривание.
Эксперт добавил, что повышенная радиоактивность воды в таких районах легко удаляется отстаиванием жидкости, кипячением или использованием бытовых угольных фильтров. Фильтрация, по словам Владимира Баранникова, быстро и максимально очищает такую воду не только от солей, но и сопутствующей радиоактивности, и ее можно безопасно употреблять вовнутрь.
Несмотря на то, что Владимир Баранников оценил состав воды в местной скважине «Водоканала» на Верхней Березовке как безопасный, он все же отметил, что «жесткость там высоковатая» и что «централизованная вода после окончания проведения водовода станет более качественной и только тогда ее уже можно будет пить из-под крана без фильтрации или кипячения».
Будем надеяться, что около 5 тыс. жителей Верхней Березовки, несмотря на нерасторопность проектировщиков водовода, в ближайшие месяцы все же получат доступ к чистой воде. И перестанут наконец бегать с канистрами к централизованным водоколонкам.
Дмитрий Родионов, «Номер один».
Слухи про радиацию
Напомним, жители коттеджных поселков Верхней Березовки выразили свое возмущение торможением проекта по строительству туда водопровода в связи с ошибочными расчетами проектировщиков. Строительство стоимостью 173 млн pyблeй, выделенных из фeдepaльнoгo бюджeтa, натолкнулось на скальные породы возле ДНТ «Лесное», в результате чего потребовались изменения в проекте. И, соответственно снизились темпы строительства долгожданного сооружения. В результате жители близлежащих поселков оказались без чистой и безопасной централизованной воды.
Многие жители Бурятии, наверное, помнят довольно древнюю историю с японскими туристами, привезенными во времена СССР на Верхнюю Березовку и своими дозиметрами (а они есть практически у каждого японца после Хиросимы и аварии на АЭС «Фукусима») замерившими там уровень радиации. Их он явно не устроил, и они оттуда чуть ли не сбежали. После этого в Улан-Удэ сформировался никем не проверенный слух, что, дескать, жить на Верхней Березовке небезопасно.
Впрочем, представителям верхушки управленческого класса и бизнесменам это отнюдь не мешало получить пробы воздуха и земли, показавшие, что уровень радиации находится в пределах нормы. В результате самые информированные начали активно переезжать на Верхнюю Березовку, которая, в связи с упорно циркулирующими слухами о «радиации», заселялась куда медленнее других частей города. Но зато на Верхней Березовке активно стали селиться исключительно депутаты, чиновники и небедные бизнесмены.
Однако ставшее проблемным затянувшееся строительство водовода вновь обострило дискуссии среди населения относительно радиационной безопасности. Так, в одном из пабликов Верхней Березовки жители возмутились тем обстоятельством, что городские чиновники так долго тянут с водоводом. Ведь если в ДНТ «Лесное» вообще отсутствовала вода, то в ДНТ «Ургы» хоть и была центральная скважина, но качество воды мало кого удовлетворяло.
- В нашем поселке мы платим «Водоканалу» за воду, а после нее осадок сильный по железу и кальцию, забивает трубы.
- Конечно, некачественная вода. Возим для питья из города, уже натаскались, сил нет. А оплачиваем как за качественную воду. Что еще за вопросы могут быть? Водонагреватели из строя выходят уже через несколько месяцев, - пишут жители ДНТ «Ургы».
Как рассказывают жители, в верхней части поселка расположена скважина, обслуживаемая МУП «Водоканал». Далее вода распределяется по местному водопроводу, который также находится в оперативном управлении коммунальщиков города. Жалуясь на плохое качество воды с кальцинированными примесями, жители сетовали и на постепенную замену общественных водоколонок Улан-Удэ на платные. Людям не хочется платить за воду дважды.
Взяли пробы
Между тем качество воды на Верхней Березовке оказалось куда хуже, чем многие предполагали. Один из неравнодушных жителей ДНТ «Ургы» даже обратился в прокуратуру Железнодорожного района Улан-Удэ с жалобой на некачественную воду. А надзорное ведомство, в свою очередь, предложило Управлению Роспотребнадзора по РБ проверить обоснованность жалобы. В результате родился акт от 17 ноября 2021 года.
Роспотребнадзор взял пробы воды из водозаборного сооружения ДНТ «Ургы» и изучил состав воды по химическим и микробиологическим показателям. Как отмечается в акте, по содержанию кальция, железа и других примесей вода соответствует требованиям к питьевой воде. Проверка на радиоактивный газ радон-222 показала, что все в пределах нормы.
Но есть нюанс. Жители поселка оказались правы, когда эту воду старались не использовать для питья, а только для душа или полива огородов. В пробах Роспотребнадзора обнаружилось, что «удельная альфа-радиоактивность составила 0,5 Бк/кг, что превышает контрольный уровень, равный 0,2 Бк/кг, и не соответствует гигиеническим нормативам по радиационной безопасности СанПиН». Добавим, что если брать мировые стандарты по альфа-радиоактивности (не более 0,1 Бк/л), то превышение получается пятикратное.
В чем опасность альфа-излучения? По данным сайта Betagamma.ru, альфа-излучение – это поток тяжелых, положительно заряженных частиц, испускаемых при радиоактивном распаде некоторых элементов (полоний-210 и уран-234). Альфа-излучение обладает большой ионизирующей способностью, но проникает в ткани тела человека на очень малую глубину. При облучении человека альфа-частицы проникают лишь на глубину поверхностного слоя кожи. Защититься от них можно листом обычной бумаги. Казалось бы, не представляют серьезной угрозы здоровью людей. Но в случае поступления источников альфа-излучения в организм человека с водой они будут чрезвычайно опасными облучателями организма изнутри.
Предупрежден – значит вооружен
Кандидат технических наук, эксперт в области строительства Владимир Баранников прокомментировал ситуацию на Верхней Березовке.
- Мы ранее изучали грунты в этой части города, хочу сказать, что не только Верхняя Березовка, но и Аршан, и рядом расположенные поселки стоят на скальных, гранитных породах с выходами из них радиоактивного радона, - сообщил он. - Чаще всего в воде в этих районах повышенный уровень радиации связан именно с радоном, но не всегда именно с ним. И опасность представляет не только вода, но и накапливание радона в плохо проветриваемых подвалах. Поэтому простейшие меры профилактики, позволяющие снизить концентрацию газа до абсолютно безопасных значений в подвальных помещениях и на первых этажах зданий, это регулярное проветривание.
Эксперт добавил, что повышенная радиоактивность воды в таких районах легко удаляется отстаиванием жидкости, кипячением или использованием бытовых угольных фильтров. Фильтрация, по словам Владимира Баранникова, быстро и максимально очищает такую воду не только от солей, но и сопутствующей радиоактивности, и ее можно безопасно употреблять вовнутрь.
Несмотря на то, что Владимир Баранников оценил состав воды в местной скважине «Водоканала» на Верхней Березовке как безопасный, он все же отметил, что «жесткость там высоковатая» и что «централизованная вода после окончания проведения водовода станет более качественной и только тогда ее уже можно будет пить из-под крана без фильтрации или кипячения».
Будем надеяться, что около 5 тыс. жителей Верхней Березовки, несмотря на нерасторопность проектировщиков водовода, в ближайшие месяцы все же получат доступ к чистой воде. И перестанут наконец бегать с канистрами к централизованным водоколонкам.
Дмитрий Родионов, «Номер один».
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