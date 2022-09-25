В коттеджном поселке на Верхней Березовке обнаружили радиоактивную воду

Вопросы, связанные с водой на Верхней Березовке, звучат от местных жителей не первый год. Здесь и торможение проекта по строительству водовода, и ситуация с жалобами относительно качества уже используемой воды. Дошло до того, что жители написали в прокуратуру, после чего специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды, изучив ее состав по химическим и микробиологическим показателям. Выводы экспертов жителей обескуражили.Напомним, жители коттеджных поселков Верхней Березовки выразили свое возмущение торможением проекта по строительству туда водопровода в связи с ошибочными расчетами проектировщиков. Строительство стоимостью 173 млн pyблeй, выделенных из фeдepaльнoгo бюджeтa, натолкнулось на скальные породы возле ДНТ «Лесное», в результате чего потребовались изменения в проекте. И, соответственно снизились темпы строительства долгожданного сооружения. В результате жители близлежащих поселков оказались без чистой и безопасной централизованной воды.Многие жители Бурятии, наверное, помнят довольно древнюю историю с японскими туристами, привезенными во времена СССР на Верхнюю Березовку и своими дозиметрами (а они есть практически у каждого японца после Хиросимы и аварии на АЭС «Фукусима») замерившими там уровень радиации. Их он явно не устроил, и они оттуда чуть ли не сбежали. После этого в Улан-Удэ сформировался никем не проверенный слух, что, дескать, жить на Верхней Березовке небезопасно.Впрочем, представителям верхушки управленческого класса и бизнесменам это отнюдь не мешало получить пробы воздуха и земли, показавшие, что уровень радиации находится в пределах нормы. В результате самые информированные начали активно переезжать на Верхнюю Березовку, которая, в связи с упорно циркулирующими слухами о «радиации», заселялась куда медленнее других частей города. Но зато на Верхней Березовке активно стали селиться исключительно депутаты, чиновники и небедные бизнесмены.Однако ставшее проблемным затянувшееся строительство водовода вновь обострило дискуссии среди населения относительно радиационной безопасности. Так, в одном из пабликов Верхней Березовки жители возмутились тем обстоятельством, что городские чиновники так долго тянут с водоводом. Ведь если в ДНТ «Лесное» вообще отсутствовала вода, то в ДНТ «Ургы» хоть и была центральная скважина, но качество воды мало кого удовлетворяло.- В нашем поселке мы платим «Водоканалу» за воду, а после нее осадок сильный по железу и кальцию, забивает трубы.- Конечно, некачественная вода. Возим для питья из города, уже натаскались, сил нет. А оплачиваем как за качественную воду. Что еще за вопросы могут быть? Водонагреватели из строя выходят уже через несколько месяцев, - пишут жители ДНТ «Ургы».Как рассказывают жители, в верхней части поселка расположена скважина, обслуживаемая МУП «Водоканал». Далее вода распределяется по местному водопроводу, который также находится в оперативном управлении коммунальщиков города. Жалуясь на плохое качество воды с кальцинированными примесями, жители сетовали и на постепенную замену общественных водоколонок Улан-Удэ на платные. Людям не хочется платить за воду дважды.Между тем качество воды на Верхней Березовке оказалось куда хуже, чем многие предполагали. Один из неравнодушных жителей ДНТ «Ургы» даже обратился в прокуратуру Железнодорожного района Улан-Удэ с жалобой на некачественную воду. А надзорное ведомство, в свою очередь, предложило Управлению Роспотребнадзора по РБ проверить обоснованность жалобы. В результате родился акт от 17 ноября 2021 года.Роспотребнадзор взял пробы воды из водозаборного сооружения ДНТ «Ургы» и изучил состав воды по химическим и микробиологическим показателям. Как отмечается в акте, по содержанию кальция, железа и других примесей вода соответствует требованиям к питьевой воде. Проверка на радиоактивный газ радон-222 показала, что все в пределах нормы.Но есть нюанс. Жители поселка оказались правы, когда эту воду старались не использовать для питья, а только для душа или полива огородов. В пробах Роспотребнадзора обнаружилось, что «удельная альфа-радиоактивность составила 0,5 Бк/кг, что превышает контрольный уровень, равный 0,2 Бк/кг, и не соответствует гигиеническим нормативам по радиационной безопасности СанПиН». Добавим, что если брать мировые стандарты по альфа-радиоактивности (не более 0,1 Бк/л), то превышение получается пятикратное.В чем опасность альфа-излучения? По данным сайта Betagamma.ru, альфа-излучение – это поток тяжелых, положительно заряженных частиц, испускаемых при радиоактивном распаде некоторых элементов (полоний-210 и уран-234). Альфа-излучение обладает большой ионизирующей способностью, но проникает в ткани тела человека на очень малую глубину. При облучении человека альфа-частицы проникают лишь на глубину поверхностного слоя кожи. Защититься от них можно листом обычной бумаги. Казалось бы, не представляют серьезной угрозы здоровью людей. Но в случае поступления источников альфа-излучения в организм человека с водой они будут чрезвычайно опасными облучателями организма изнутри.Кандидат технических наук, эксперт в области строительства Владимир Баранников прокомментировал ситуацию на Верхней Березовке.- Мы ранее изучали грунты в этой части города, хочу сказать, что не только Верхняя Березовка, но и Аршан, и рядом расположенные поселки стоят на скальных, гранитных породах с выходами из них радиоактивного радона, - сообщил он. - Чаще всего в воде в этих районах повышенный уровень радиации связан именно с радоном, но не всегда именно с ним. И опасность представляет не только вода, но и накапливание радона в плохо проветриваемых подвалах. Поэтому простейшие меры профилактики, позволяющие снизить концентрацию газа до абсолютно безопасных значений в подвальных помещениях и на первых этажах зданий, это регулярное проветривание.Эксперт добавил, что повышенная радиоактивность воды в таких районах легко удаляется отстаиванием жидкости, кипячением или использованием бытовых угольных фильтров. Фильтрация, по словам Владимира Баранникова, быстро и максимально очищает такую воду не только от солей, но и сопутствующей радиоактивности, и ее можно безопасно употреблять вовнутрь.Несмотря на то, что Владимир Баранников оценил состав воды в местной скважине «Водоканала» на Верхней Березовке как безопасный, он все же отметил, что «жесткость там высоковатая» и что «централизованная вода после окончания проведения водовода станет более качественной и только тогда ее уже можно будет пить из-под крана без фильтрации или кипячения».Будем надеяться, что около 5 тыс. жителей Верхней Березовки, несмотря на нерасторопность проектировщиков водовода, в ближайшие месяцы все же получат доступ к чистой воде. И перестанут наконец бегать с канистрами к централизованным водоколонкам.Дмитрий Родионов, «Номер один».