Общество 23.09.2022 в 17:23

Минобороны расширило список тех, кого не призывают в рамках частичной мобилизации

Речь идет о специалистах некоторых отраслей и финансовой системы
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Текст: Константин Воронов
Минобороны расширило список тех, кого не призывают в рамках частичной мобилизации
Как сообщили в Минобороны России, для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы РФ принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:

- в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

- в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;

- в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;

- в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.

Напомним, по закону призыву также не подлежат:

- забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;

- признанные временно не годными по состоянию здоровья;

- занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидом I группы;

- имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;

- те, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, согласно пункту 1 статьи 18 закона «О мобилизационной подготовке».

Если военный пенсионер - независимо от принадлежности к силовым ведомствам - находится в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации.

Фото: «Номер один»
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