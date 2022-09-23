В Улан-Удэ прошел концерт-митинг в поддержку проведения референдумов на Донбассе

«Добрый день, уважаемые земляки! Мы с вами живем в судьбоносное время. Время, когда меняется история, когда наша страна стоит у порога будущего. Будущего разного. Будущего, которое мы строим, или будущего, которое нам навязывают», - сказал глава в начале своего обращения.





Связь с ДНР вскоре установили. На большом экране появились жители Донбасса. Они рассказали, как за последние восемь лет убедились в преступности киевского режима и теперь ратуют за вхождение в состав России.





В ходе концерта прозвучали патриотические песни о России, как написанные в советское время, так и более современные. Люди услышали «Хотят ли русские войны», Валико Гаспаряна, Георгия Байбородина, Тимура Болотова, Билигму Ринчинову и других исполнителей, выступили танцевальные коллективы.





На Донбассе сегодня начались референдумы о вхождении ДНР, ЛНР в состав России. Поэтому именно в этот день было решено провести патриотическое мероприятие, чтобы выразить поддержку волеизъявлению их жителей. Улан-удэнцы, которые пришли на концерт, принесли с собой множество флагов, транспарантов и плакатов. «Путин наш Президент», «Мы за Путина», «Россия за Путина», «Своих не бросаем» и другие лозунги ярко выразили настрой пришедших. Плечом к плечу стояли люди самых разных возрастов, профессий, национальностей. Их объединил патриотизм.«Сегодня на Украине решается судьба Российской Федерации, судьба наших детей и нашего народа. В эти дни как никогда нам необходимо единение и солидарность, сплочение во имя защиты независимости и территориальной целостности нашего Отечества», - обратились со сцены к собравшимся ведущие концерта, пояснив, что те, кто собрался, со всей Россией поддерживают инициативу проведения референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.«Сегодня первый день референдумов. Своих не бросаем!», - сказали ведущие.Первым на концерте-митинге выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.Он указал, что на земле Украины странами НАТО за последние практически 30 лет выращивалась ненависть к России.«Выращивались поколения людей, которые не знают историю, но которым рассказывают, что Россия – это враг. И там вырастили угрозу уже нападения на Россию, угрозу войны на нашей территории, угрозу серьезного конфликта с применением ядерного оружия. Сегодня наши войска, наши люди, наши ребята стоят на защите нашей Родины. Стоят насмерть. И сегодня референдум тех людей, которые за правду, людей, которые видят свое будущее вместе с нами и не хотят, чтобы на их земле процветал нацизм», - разъяснил Алексей Цыденов.Собравшиеся услышали из уст руководителя республики, что наша страна всегда побеждала в самых сложных ситуациях, в самых сложных битвах с самым серьезным врагом,«Сегодня весь Запад, все НАТО, весь промышленный потенциал, финансовые ресурсы объединены против России. Наш Президент Владимир Владимирович объявил частичную мобилизацию. Это сложное решение, но единственно возможное решение, чтобы победить, переломить ситуацию», - сказал Алексей Цыденов.Во время его выступления организаторы концерта-митинга устанавливали видеосвязь со Старобешевским районом ДНР. Глава пояснил, что идут массированные кибератаки с Запада, чтобы сорвать референдумы. «И нам сложно подключиться».Глава заверил, что вместе победим и пожелал всем мира.«Другого выхода жители Донбасса не рассматривают. Сегодня мы счастливы. То, о чем мечтали очень давно, сегодня становится реальностью. Уважаемый Владимир Владимирович и жители Российской Федерации, сегодняшний день очень важен для всех нас, для русского мира. Он знаменует начало глобальных перемен», - эмоционально высказались они. Донбассцы поблагодарили за всю поддержку, которую российская сторона оказываем им.После окончания связи с Донбассом на экране показали реквизиты, по которым можно оказать помощь военнослужащим-участникам спецоперации.В ходе концерта слово предоставили самым разным ораторам. Самым пожилым стал Леонид Синегрибов, председатель всероссийской общественной организации малолетних узников фашизма. Почетный гражданин Бурятии указал, что после распада СССР в Вашингтоне сделали все для создания из Украины антипода России.«Многие не приняли такую политику, в т. ч. жители Донбасса», - подчеркнул, в частности, он под аплодисменты участников концерта-митинга. «Леониду Кирилловичу было всего два года, когда он познал весь ужас фашистского концлагеря», - отметили ведущие, когда заслуженный человек закончил свою речь.Искренне выступили руководитель «Молодой гвардии «Единой России» Замбал Санжиев и руководитель «Волонтерской роты Республики Бурятия» Евгений Малушко. «Наша волонтерская группа Республики Бурятия одна из первых поехала на территорию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Работали в составе гуманитарной миссии, оказывали помощь, которая там крайне необходима. То, что сейчас делают наши Вооруженные силы – это правильное дело», - поделились они своим мнением.Все ораторы поддержали проводимые референдумы о вхождении в состав России.«Сегодня мы говорим нет нацизму», - такова была общая позиция тех, кто выступал со сцены, и тех, кто собрался на площади Советов.Фото: «Номер один»