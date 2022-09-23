Общество 23.09.2022 в 20:12
Глава Бурятии назначил на должности шесть министров
В республике началось формирование нового состава регионального правительства
Текст: Номер один
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановления о назначении на должности министров в министерствах социальной защиты населения; по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства; культуры; туризма; строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Также утверждена кандидатура на должность министра по взаимодействию с Монголией, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Согласно постановлениям, министром социальной защиты населения Бурятии назначена Татьяна Быкова. Александр Гоге возглавит министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства. Соелма Дагаева утверждена на должность министра культуры. Алдар Доржиев займет пост министра туризма. Николай Рузавин назначен на должность министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Даба-Жалсан Чирипов назначен на должность министра по взаимодействию с Монголией.
Как сообщал «Номер один», правительство Бурятии сложило свои полномочия перед вступившим в должность главы Бурятии Алексеем Цыденовым 21 сентября после церемонии инаугурации. На совещании Алексей Цыденов поблагодарил всех за проделанную работу, отметив, что впереди перед правительством республики стоят важные задачи.
- Впереди предстоит большая работа. Прошу вас продолжать работать, как работали, - отметил Алексей Цыденов.
Действующий состав правительства республики продолжит работать до формирования нового. Напомним, зампреды и министр финансов по регламенту будут проходить процедуру согласования через Народный Хурал. Алексей Цыденов ранее обещал перестановки в кабинете министров, но без кадровых «революций».
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Согласно постановлениям, министром социальной защиты населения Бурятии назначена Татьяна Быкова. Александр Гоге возглавит министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства. Соелма Дагаева утверждена на должность министра культуры. Алдар Доржиев займет пост министра туризма. Николай Рузавин назначен на должность министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Даба-Жалсан Чирипов назначен на должность министра по взаимодействию с Монголией.
Как сообщал «Номер один», правительство Бурятии сложило свои полномочия перед вступившим в должность главы Бурятии Алексеем Цыденовым 21 сентября после церемонии инаугурации. На совещании Алексей Цыденов поблагодарил всех за проделанную работу, отметив, что впереди перед правительством республики стоят важные задачи.
- Впереди предстоит большая работа. Прошу вас продолжать работать, как работали, - отметил Алексей Цыденов.
Действующий состав правительства республики продолжит работать до формирования нового. Напомним, зампреды и министр финансов по регламенту будут проходить процедуру согласования через Народный Хурал. Алексей Цыденов ранее обещал перестановки в кабинете министров, но без кадровых «революций».
Фото: пресс-служба правительства Бурятии