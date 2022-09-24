Общество 24.09.2022 в 09:23

Татьяна Думнова: Бурятия в очередной раз демонстрирует силу единения

В республике открыли счет для перечисления помощи военнослужащим

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Текст: Номер один
Татьяна Думнова: Бурятия в очередной раз демонстрирует силу единения

В Бурятии создали счет для сбора помощи военнослужащим – участникам специальной военной операции в Украине. Контролировать использование поступающих средств будет Общественная палата республики, сообщили в ее пресс-службе. 

Наша республика в очередной раз демонстрирует силу единения. Столько жителей Бурятии готовы помогать, поддерживать наших бойцов. К нам обратилась АНО «Содействие», которая ведет сбор помощи для военнослужащих. Они обратились с тем, чтобы мы, как общественники, осуществляли контроль за расходованием средств, поступающих от населения. Это добрая и сильная инициатива. Это неравнодушие и готовность помогать друг другу дает уверенность, что мы всё преодолеем», - отметила председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.

Каждый житель республики сможет внести свой посильный вклад в победу.


 Фото: «Номер один»

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