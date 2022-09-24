Евгений Алексеев, начальник связи 36-й общевойсковой армии, полковник:«Командующим территориальным бурятским гарнизоном определен порядок посещения мобилизованного личного состава для передачи необходимых личных вещей и необходимых документов».Порядок прибытия:- родственники прибывают на КПП воинских частей, куда мобилизован личный состав, с 18 до 20 часов ежедневно.- Сообщают цель прибытия. И по линии дежурных служб осуществляется вызов мобилизованного.- Далее осуществляется передача необходимых вещей и документов.- Если мобилизованный имеет какие-то заболевания, препятствующие военной службе, то необходимо передать соответствующие медицинские документы. Бывают случаи, что на пункте сбора он не смог представить необходимые документы. Таким образом, можно донесли документ, чтобы исключить мобилизацию.- Запрещен ввоз алкогольных напитков, наркотических веществ.- Сигареты и продукты питания не скоропортящиеся можно передавать. Питание организовано в столовых воинских частей, поэтому горячим питанием все обеспечены.Фото: «Номер один»