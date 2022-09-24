Общество 24.09.2022 в 11:48
Сигареты и продукты питания не скоропортящиеся можно передавать
Военные рассказали о порядке посещения родственниками мобилизованного личного состава в воинских частях
Текст: Номер один
Евгений Алексеев, начальник связи 36-й общевойсковой армии, полковник:
«Командующим территориальным бурятским гарнизоном определен порядок посещения мобилизованного личного состава для передачи необходимых личных вещей и необходимых документов».
Порядок прибытия:
- родственники прибывают на КПП воинских частей, куда мобилизован личный состав, с 18 до 20 часов ежедневно.
- Сообщают цель прибытия. И по линии дежурных служб осуществляется вызов мобилизованного.
- Далее осуществляется передача необходимых вещей и документов.
- Если мобилизованный имеет какие-то заболевания, препятствующие военной службе, то необходимо передать соответствующие медицинские документы. Бывают случаи, что на пункте сбора он не смог представить необходимые документы. Таким образом, можно донесли документ, чтобы исключить мобилизацию.
- Запрещен ввоз алкогольных напитков, наркотических веществ.
- Сигареты и продукты питания не скоропортящиеся можно передавать. Питание организовано в столовых воинских частей, поэтому горячим питанием все обеспечены.
Фото: «Номер один»
«Командующим территориальным бурятским гарнизоном определен порядок посещения мобилизованного личного состава для передачи необходимых личных вещей и необходимых документов».
Порядок прибытия:
- родственники прибывают на КПП воинских частей, куда мобилизован личный состав, с 18 до 20 часов ежедневно.
- Сообщают цель прибытия. И по линии дежурных служб осуществляется вызов мобилизованного.
- Далее осуществляется передача необходимых вещей и документов.
- Если мобилизованный имеет какие-то заболевания, препятствующие военной службе, то необходимо передать соответствующие медицинские документы. Бывают случаи, что на пункте сбора он не смог представить необходимые документы. Таким образом, можно донесли документ, чтобы исключить мобилизацию.
- Запрещен ввоз алкогольных напитков, наркотических веществ.
- Сигареты и продукты питания не скоропортящиеся можно передавать. Питание организовано в столовых воинских частей, поэтому горячим питанием все обеспечены.
Фото: «Номер один»