Буддийская Мистерия Цам пройдет сегодня в Улан-Удэ в дацане на Верхней Березовке

В Улан-Удэ в дацане на Верхней Березовке сегодня проходит буддийский ритуальный танец Мистерия Цам «Чойжал Сахюсана» и Хурал, посвященный Идаму Ямантаке, Гомбо Сахюсану и Чойжал Сахюсану.Митерия Цам считается самым красивым ритуалом в буддизме, в котором участвуют много Божеств и Саган Убгэн. Ламы читают молитвы и мантры божеств, и в последний день эти божества присутствуют в танце Цам.Традицию проведения Мистерий Цам восстановили ламы единственного в России Дуйнхор дацана, где практикуется тайная тантра Владыки Времени Калачакры. При поддержке крупнейшего современного буддийского мастера тантры Агван Жамцо Багши, прибывшего в Бурятию из Индии по приглашению Хамбо ламы в 1997 году, стоявшего как у истоков самого создания Дуйнхор дацана, так и открытия тантрического факультета Дуйнхор Буддийского университета имен Дамба Даржа Заяева, Мистерии вернулись в Бурятию. На территории России только в Дуйнхор Дугане обширный танец Цам проводится в полном соответствии с буддийским канонами, рассказали в правительстве республики.Именно в Мистерии Цам Чойжал Сахюсана используются очень большое количество масок разных божеств, мистических животных и Белого Старца. Каждое движение в этом ритуале имеет свое значение и смысл.Чойжал Сахюусан занимает центральное положение в описании жизни после смерти в буддийской мифологии. По легенде, он «располагается в центре ада, держит в руках меч и «лейжи мелонг» («зеркало кармы»), отражающее жизнь умершего». Четыре помощника помогают ему определить дальнейшие судьбы умерших. Считается одним из десяти защитников буддийского учения в Бурятии.С 12:00 до 14:00 в Диважин Дугане проводится молебен «Жинсриг» («Огненная пуджа») - огненное подношение через огонь божеству Идаму Ямантаке.Особенно этот обряд способствует для хорошей учебы студентами и школьникам. И тем, кто хочет получить знания и мудрость. Обряд помогает тем, у кого закрыты дороги, мешают болезни и препятствия. Считается, что обряд «Жинсриг» является одним из самых сильных обрядов для очищения препятствий.С 16:00 пройдет ритуал Дугжуба (подношение через огонь Чойжалу Божеству), который издревле традиционно является составной частью Мистерии Цам.Дугжууба - обряд подавления 64 злых сил, приносящих несчастья, болезни и смерть, с торжественным уничтожением злых духов в очищающем огне. В магический трехгранный конус с черепом на вершине вселяют враждебных духов, а также - плохую карму общины. Затем конус выносят из дацана и сжигают за его пределами. Считается, что в ритуальном огне сгорают все болезни и дурные помыслы каждого человека.В начале 1990-х годов именно этот красочный ритуал по массовости его посещений мирянами стал одним из символов возрождения буддизма в России.А вот Мистерии Цам, ритуальные театрализованные танцы, исполняемые ламами, стали возрождаться несколько позже. Цамы не проводились в России с конца 1920-х годов. Традицию проведения мистерий с священнослужители Буддийской традиционной церкви РФ возродили в 2011 году при поддержке буддистов из Индии. 3 июля 2011 года на территории Улан-Удэнского дацана-монастыря «Хамбын Хурэ» состоялся первый Цам. Через неделю, 10 июля 2011 года, мистерия прошла на территории Тамчинского дацана-монастыря, на том самом месте, где она проходила в последний раз перед началом эпохи «воинствующего атеизма».Эпизоды одного из последних Цамов в Тамчинском дацане запечатлены в 1928 году Всеволодом Пудовкиным во время съемок фильма «Потомок Чингисхана». Против киносъемок тогда возражали ламы дацана. Уговорить их помогло режиссеру правительство Бурятии. Ныне уникальные кадры церемонии Цам бесценны.По одной из версий, корни этого обряда уходят в древние шаманские практики. Его главная цель - показать присутствие божества на земле и отдалить злых духов от последователей учения Будды. Полный ритуал может длиться около шести часов. Цамы могут быть посвящены разным божествам, событиям буддистской истории или сюжетам мифологии.Фото: minkultrb.ru