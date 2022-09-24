Общество 24.09.2022 в 13:28
Алексей Цыденов пообщался с мобилизованными на «Дивизке»
«Боялся какого-то негатива или даже агрессии, но успокаивал не я их, а они меня»
Текст: Номер один
Глава Бурятии вчера вечером посетил мобилизованных на станции Дивизионная, а сегодня поделился об этом в соцсетях.
«Знаю наших людей в республике и не раз говорил, что наши люди сильные духом, настоящие мужики и патриоты. Но если честно, немного боялся какого-то негатива или даже агрессии. Всё- таки, не на прогулку их собрали. Но в очередной раз убедился, что в Бурятии у мужиков воля настоящих воинов. Все разные, но настрой у всех серьезный и сильный».
Шутят, подкалывают другу друга. Не я им, а они мне говорят: «Не переживай, всё будет нормально».
Были у некоторых житейские вопросы. У кого-то жена с детьми осталась одна, родственников нет, надо дровами на зиму обеспечить. Обеспечим. Кому-то родителей надо на соцсопровождение взять и т.д. Записали все просьбы. Все сделаем.
Нашелся парень не служивший. Я ему говорю, что завтра домой пойдешь. А он отвечает, что не хочет домой. Хочет остаться. И такие есть. Попросил его официально заявление написать.
Прошел все казармы по всем этажам, пообщался со всеми. Гордись Бурятия своими мужчинами! Они достойны».
Фото: Вайбер/Алексей Цыденов
«Знаю наших людей в республике и не раз говорил, что наши люди сильные духом, настоящие мужики и патриоты. Но если честно, немного боялся какого-то негатива или даже агрессии. Всё- таки, не на прогулку их собрали. Но в очередной раз убедился, что в Бурятии у мужиков воля настоящих воинов. Все разные, но настрой у всех серьезный и сильный».
Шутят, подкалывают другу друга. Не я им, а они мне говорят: «Не переживай, всё будет нормально».
Были у некоторых житейские вопросы. У кого-то жена с детьми осталась одна, родственников нет, надо дровами на зиму обеспечить. Обеспечим. Кому-то родителей надо на соцсопровождение взять и т.д. Записали все просьбы. Все сделаем.
Нашелся парень не служивший. Я ему говорю, что завтра домой пойдешь. А он отвечает, что не хочет домой. Хочет остаться. И такие есть. Попросил его официально заявление написать.
Прошел все казармы по всем этажам, пообщался со всеми. Гордись Бурятия своими мужчинами! Они достойны».
Фото: Вайбер/Алексей Цыденов