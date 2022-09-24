Общество 24.09.2022 в 13:28

Алексей Цыденов пообщался с мобилизованными на «Дивизке»

«Боялся какого-то негатива или даже агрессии, но успокаивал не я их, а они меня»
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Текст: Номер один
Алексей Цыденов пообщался с мобилизованными на «Дивизке»
Глава Бурятии вчера вечером посетил мобилизованных на станции Дивизионная, а сегодня поделился об этом в соцсетях.

«Знаю наших людей в республике и не раз говорил, что наши люди сильные духом, настоящие мужики и патриоты. Но если честно, немного боялся какого-то негатива или даже агрессии. Всё- таки, не на прогулку их собрали. Но в очередной раз убедился, что в Бурятии у мужиков воля настоящих воинов. Все разные, но настрой у всех серьезный и сильный».  

Шутят, подкалывают другу друга. Не я им, а они мне говорят: «Не переживай, всё будет нормально».

Были у некоторых житейские вопросы. У кого-то жена с детьми осталась одна, родственников нет, надо дровами на зиму обеспечить. Обеспечим. Кому-то родителей надо на соцсопровождение взять и т.д. Записали все просьбы. Все сделаем.

Нашелся парень не  служивший. Я ему говорю, что завтра домой пойдешь. А он отвечает, что не хочет домой. Хочет остаться. И такие есть. Попросил его официально заявление написать.

Прошел все казармы по всем этажам, пообщался со всеми. Гордись Бурятия своими мужчинами! Они достойны».

Фото: Вайбер/Алексей Цыденов
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