Общество 24.09.2022 в 13:43

Чат боты для проверки списков частичной мобилизации - мошеннические каналы

Базы данных якобы  мобилизованных составляются из баз данных «Яндекс. Еды» и других сервисов, слитых в интернет в этом году
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Текст: Номер один
Чат боты для проверки списков частичной мобилизации - мошеннические каналы
На фоне новостей о частичной мобилизации в соцсетях, особенно в Telegram-каналах, появилось большое количество мошенников. Каким источникам информации не стоит доверять, рассказало минобороны России.

«Все чат-боты для проверки списков частичной мобилизации не имеют никакого отношения к Минобороны РФ. При запуске таких ботов вы автоматически теряете доступ к личному аккаунту, а с самого аккаунта начинается спам-рассылка.

В Telegram-каналах с однотипными названиями, вроде  «Где вручают повестки», публикуется недостоверная информация. В соответствии с федеральным законом №-53 повестки вручают только лично в руки, либо направляют «Почтой России» по адресу регистрации.

Базы данных граждан, якобы, мобилизованных для участия в СВО составляются из баз данных «Яндекс. Еды», Delivery Club, СДЭК и других сервисов, слитых в интернет весной и летом этого года.

Также мошенники активно обзванивают население, представляясь сотрудниками военкоматов с требованием отправиться в зону проведения СВО. Не стоит доверять таким звонкам. Граждан не должны приглашать в военкоматы по телефону».

Сохраняйте бдительность и проверяйте факты и источники информации, распространяемой в Сети. Актуальную информацию о частичной мобилизации можно получить по номеру горячей линии 122. Также официальная информация публикуется на сайте объясняем.рф.

Фото: pixabay.com
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Чат боты для проверки списков частичной мобилизации - мошеннические каналы
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