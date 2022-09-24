Чат боты для проверки списков частичной мобилизации - мошеннические каналы

На фоне новостей о частичной мобилизации в соцсетях, особенно в Telegram-каналах, появилось большое количество мошенников. Каким источникам информации не стоит доверять, рассказало минобороны России.«Все чат-боты для проверки списков частичной мобилизации не имеют никакого отношения к Минобороны РФ. При запуске таких ботов вы автоматически теряете доступ к личному аккаунту, а с самого аккаунта начинается спам-рассылка.В Telegram-каналах с однотипными названиями, вроде «Где вручают повестки», публикуется недостоверная информация. В соответствии с федеральным законом №-53 повестки вручают только лично в руки, либо направляют «Почтой России» по адресу регистрации.Базы данных граждан, якобы, мобилизованных для участия в СВО составляются из баз данных «Яндекс. Еды», Delivery Club, СДЭК и других сервисов, слитых в интернет весной и летом этого года.Также мошенники активно обзванивают население, представляясь сотрудниками военкоматов с требованием отправиться в зону проведения СВО. Не стоит доверять таким звонкам. Граждан не должны приглашать в военкоматы по телефону».Сохраняйте бдительность и проверяйте факты и источники информации, распространяемой в Сети. Актуальную информацию о частичной мобилизации можно получить по номеру горячей линии 122. Также официальная информация публикуется на сайте объясняем.рф.Фото: pixabay.com