Общество 24.09.2022 в 16:46

В Улан-Удэ прокуратура помогла ребенку-инвалиду обрести жилье

Администрация  столицы Бурятии выделила семье 2,9 млн руб для приобретения квартиры
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ прокуратура помогла ребенку-инвалиду обрести жилье
Прокуратура Советского района Улан-Удэ провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав ее ребенка. Он является инвалидом, страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание с родственниками в одной квартире.

Несовершеннолетний состоял на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Прокурор района обратился в суд с иском к администрации Улан-Удэ о предоставлении ребенку-инвалиду вне очереди благоустроенного жилого помещения по договору социального найма в черте города. Жилье должно отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, норме представления общей площади жилого помещения на двух человек с учетом права инвалида на дополнительную площадь.

Советский районный суд Улан-Удэ еще в июле 2021 года удовлетворил исковое заявление прокурора. Однако в муниципальном жилищном фонде отсутствовало жилье, отвечающее таким требованиям.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда. Прокурор потребовал взыскать с ответчика в пользу несовершеннолетнего в лице его законного представителя денежные средства для самостоятельного приобретения жилого помещения. Верховный суд Бурятии требования прокурора удовлетворил.

Судебное постановление исполнено, денежные средства в размере 2,9 млн рублей перечислены на счет законного представителя ребенка-инвалида. В настоящее время семья приобрела жилое помещение, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Фото: unsplash.com
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