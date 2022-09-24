Общество 24.09.2022 в 17:28

В 2023 году в Бурятии модернизируют две модельные библиотеки

Обновление  стало возможным благодаря национальному проекту «Культура»
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Текст: Номер один
В 2023 году в Бурятии модернизируют две модельные библиотеки
Стали известны результаты конкурса федерального отбора регионов на предоставление в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», сообщили в минкультуры Бурятии.

«Карта модельных библиотек нашей республики расширится в 2023 году на восток. И очень отрадно, что появится первая модельная библиотека на материале уникальной культуры семейских Забайкалья и получит второе «модернизационное» дыхание большая работа мухоршибирцев по внедрению принципов равных возможностей и сохранению краеведческих сведений о Тугнуйской долине», - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.      

В Мухоршибирской межпоселенческой центральной библиотеке считают, что   «границы» библиотечного пространства сохраняются только в голове сотрудников и пользователей, оперирующих традиционными представлениями о социокультурном феномене публичной библиотеки. В 2017 году при библиотеке создано общество инвалидов «Новая Надежда». В этом же году было введено в эксплуатацию новое доступное здание Дворца культуры, в котором расположена и библиотека. Члены общества охотно занимаются и в библиотеке, и творческих объединениях Дворца, пользуются тренажерным залом.    

В библиотеке создана комфортная среда для социально незащищенных групп читателей, поддерживающая их чувство уверенности в себе и в собственной значимости. В рамках реализации проекта модернизации «Библиотека равных возможностей» продолжится работа по поддержке потенциала пользователей, в том числе и со специальными потребностями, к саморазвитию и творчеству. Этому будет способствовать новое пространство с современным оборудованием, и действия библиотекарей, в которые будут вовлечены и партнеры, и сами читатели. Обновление ждет книжный фонд, открытие мини-типографии позволит поддержать самодеятельных авторов, а созданные электронные базы данных будут доступны через интерактивные панели. Впервые в районе откроется выставочный зал, где могут экспонироваться результаты художественного творчества земляков, изделия декоративно-прикладного искусства местных мастеров.      

Настоящие семейные устои – то, чем славятся и гордятся потомки старообрядцев, составляющих значимую этноконфессиональную группу населения Бурятии. И библиотекари Тарбагатайского района по-семейному тепло относятся к сохранению традиций своих предков. Концепция модернизации детского отделения ЦБС Тарбагатайского района «Библиотека-семья «Семейский сундучок» опирается не только на историко-культурные корни, но и на современное прочтение традиционного формата библиотеки семейного чтения.

Библиотека-семья – это дружественное место, где, с одной стороны, можно чувствовать себя частью большого клана, объединенного общими делами, интересами, культурными традициями. С другой стороны, это понятное для человека любого возраста пространство психоэмоционального комфорта каждого отдельного читателя, где важно побыть наедине с собой и хорошей книгой. Дизайн «Семейского сундучка» решен в элементах и цветовой гамме традиционной культуры старообрядцев Забайкалья. Создавая концепцию пространства, библиотекари совместно с дизайнерами стремились использовать элементы, стимулирующие воображение и познавательный интерес детей. Поэтому в библиотеке много предметов, куда ребенок может заглянуть (боксы на книжных стеллажах, пуфы с местами для хранения, стилизованные интерьерные сундучки) и его законное любопытство обязательно будет удовлетворенно – хорошими книжками, творческими заданиями, играми, игрушками и интересными вещами. И каждый раз библиотека, как некая чудесная шкатулка с секретами, будет открываться для своего читателя новыми впечатлениями.  

Всего по итогам конкурсного отбора министерства культуры России в 2023 году в стране будет создано 218 модельных библиотек. Общий размер финансирования превысит 1,5 млрд рублей. Их получат 79 регионов  России.

В Бурятии же к концу 2022 году количество модельных муниципальных библиотек увеличится до 12 реализованных проектов. В этом году уже модернизированы три модельные библиотеки: Кабанская, Баргузинская и библиотека в улусе Хойтобэе Иволгинского района.

Фото: egov-buryatia.ru
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