Общество 24.09.2022 в 20:00

Глава Бурятии наградил «мамочек»

Так в республике называют женщин-волонтеров, помогающих раненным землякам в госпиталях Москвы  
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Текст: Номер один
Глава Бурятии наградил «мамочек»
Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил сегодня благодарственные письма женщинам – волонтёрам, которые помогали и ухаживали за военнослужащими республики, получившими ранения в ходе проведения специальной военной операции, и сейчас проходящих  лечение в госпиталях и санаториях Минобороны России, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Вы, ребята, там побывали и реально понимаете, что все непросто, но на самом деле другого варианта кроме как победить — нет. Вам это рассказывать не надо, вы там уже были, вы свой вклад уже внесли. И на самом деле вам всем искренняя благодарность. Спасибо, что подключились и наши женщины. В Москве больше ни один регион, я посмотрел, так в госпиталях не работает. Мы заходим, а дежурный говорит – «буряты пришли». Всех уже знают, пропускают. Наши мамочки, наши женщины дорогие, вам большое спасибо! Мы специально не командировали просто по разнарядке, потому что туда нужно отправлять людей, у кого душа и сердце открыты, потому что вопрос стоит не в том, чтобы ребятам еды принести, они же там не голодные, а душу согреть, помочь. В общем, дорогие наши «мамочки», вам спасибо за большое сердце, за душу!»,  – обратился ко всем Алексей Цыденов.

Организовали и проводят работу по оказанию помощи и поддержки военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию в госпиталях и санаториях Министерства обороны РФ в Москве и Московской области сотрудники Полномочного представительства Бурятии при президенте России.

«Весь коллектив полпредства подключился к этой работе. Благодаря поддержке Алексея Самбуевича мы смогли организовать стабильное горячее питание для наших раненых земляков блюдами национальной кухни. В Москве мы стараемся решить все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Было написано множество писем в Главное военное медицинское управление Минобороны России. И в помощь к нам отозвались девушки с огромным сердцем, которые вложили душу в это дело. Днем и ночью они отвечают на звонки, принимают от ребят заказы. На сегодняшний день уже работает седьмая команда мамочек. Спасибо за ваш труд и неравнодушие. Это возможно только по зову сердца, это целая миссия. Спасибо, что вы нас поддержали», — отметила исполняющая обязанности главы Полномочного представительства РБ при президенте России Юлия Дагданова.

От 11-й десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ) поблагодарил волонтеров майор Айдар Аухадиев.

«Спасибо нашим мамочкам. От лица всех больных, всех выздоровевших огромное вам человеческое спасибо», — поблагодарил Айдар Аухадиев.

Всего благодарственными письмами главы Бурятии за оказание помощи и поддержки военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию в военных клинических госпиталях и санаториях Министерства обороны РФ было награждено 14 жительниц республики.

Фото: egov-buryatia.ru
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военнослужащие ранения госпитали помощь

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