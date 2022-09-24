Общество 24.09.2022 в 22:04

В Бурятии недобросовестные предприниматели сливают нечистоты в озеро Байкал

Эксперты Народного фронта обратились в Восточно-Байкальскую природоохранную прокуратуру
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В Бурятии недобросовестные предприниматели сливают нечистоты в озеро Байкал
Широкий резонанс получило в сети интернет видео очевидцев, которые сняли автомашину ассенизаторов, заезжающих в лес для слива откачанных фекалий. Нарушение природоохранного законодательства происходило в Кабанском районе Бурятии в популярной туристической местности «Байкальский прибой».

Эксперты Народного фронта взяли тему на контроль и обратились в Восточно-Байкальскую природоохранную прокуратуру. Проверку провело Агентство лесного хозяйства, которое подтвердило незаконный слив канализационных стоков. Сейчас материалы переданы в Бурприроднадзор для принятия мер по отношению к нарушителям, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.

«Подобная деятельность недопустима, особенно, в Центральной экологической зоне. Здесь сразу несколько нарушений. Во-первых, канализационные стоки не очищались, во-вторых, — произошел слив на рельеф, а ведь, даже очищенные жидкие отходы запрещено утилизировать таким образом. В Центральной экологической зоне вблизи озера Байкал действует строгий природоохранный режим. Считаю, что под угрозу поставлены и лес, и Байкал. Это безобразие, фактически, является уголовным преступлением, угрожающим еще и безопасности людей», — прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Евгений Кислов.

Народный фронт считает, что необходимо усилить надзор и за предпринимательской деятельностью в сфере туризма на всех основных водных объектах региона, в том числе и по оборудованию туалетов.

Фото:  ОНФ
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