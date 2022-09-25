Общество 25.09.2022 в 13:26

В Бурятии стали больше брать подержанных иномарок

Статистики подвели итоги кредитной активности автомобилистов республики
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии стали больше брать подержанных иномарок
По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) в Бурятии в августе 2022 г. количество новых автокредитов в выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 12%. Однако объемы выдач выросли лишь на 3,8%. Так в августе нынешнего года было выдано 156 автокредитов на 1 млн. 28 тыс. рублей. Тогда как в июле – 139 кредитов на 990 тысяч рублей. Средний чек по автокредиту сохранился на уровне 1 миллиона рублей.

 Как отмечают эксперты рынка, это связано с тем, что все больше заёмщиков Бурятии переходит на приобретение более дешёвых подержанных иномарок с правым рулём.

Фото: Номер один

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