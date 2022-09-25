В Бурятии в Иволгинском дацане пройдет праздник Хамбо Ламы Этигэлова

29 сентября 2022 года в Иволгинском дацане пройдет Этигэлтэ Хамба Ламын Найр – праздник Хамбо Ламы Этигэлова. Он посвящен 170-летию пребывания Пандито Хамбо Ламы Этигэлова в Драгоценном теле и 20-летию его возвращения к нам, 281-летию признания буддизма официальной религией России, а также 258-летию Института Пандито Хамбо Лам.

Как отметили в Иволгинском дацане, обычно в этот день проходили торжественный хурал и поклонение верующих Пандито Хамбо Ламе Этигэлову, но во время пандемии всеобщее поклонение XII главе буддистов России отменено. Молебен проходит во Дворце Пандито Хамбо Ламы Этигэлова только с участием лам. Это – особый молебен, когда священнослужители читают сутру о Пустотности, подносят мандалу Пандито Хамбо Ламе Этигэлову и произносят особое Восхваление XII Пандито Хамбо Ламе. После чего в 11 часов состоится официальная торжественная часть праздника, концерт деятелей искусств России, на спортивных площадках Иволгинского дацана пройдут традиционные соревнования по бурятской национальной борьбе бухэ барилдаан, конным скачкам мори урилдаан, стрельбе из национального лука сур харбаан, посвященные Пандито Хамбо Ламе Этигэлову.

Приглашаем верующих приехать в Иволгинский дацан на Праздник Хамбо Ламы Этигэлова, у вас будет возможность поклониться Великому Учителю у него во Дворце, а также посетить спортивные соревнования.

«Этот день – личный праздник Хамбо Ламы Этигэлова, поэтому его благословение будет особенно сильным и полезным для всех присутствующих», – отметил Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

Фото: Номер один