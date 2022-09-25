Общество 25.09.2022 в 17:22

В Улан-Удэ родственники мобилизованных просят увеличить число маршрутов №100, чтобы ездить в часть

В Бурятии мобилизованных отправляют на «Дивизионную», но до нее трудно добраться
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ родственники мобилизованных просят увеличить число маршрутов №100, чтобы ездить в часть

В столице Бурятии родственники мобилизованных просят увеличить количество маршрутов №100 для того, чтобы добираться до части, расположенной на станции Дивизионная. Об этом написали в местном паблике «Весь Улан-Удэ».

«Вчера там уже был глава Республики Алексей Цыденов, отчитался, что поможет решить насущные вопросы. Так вот, первый вопрос: "А как ездить?". Автобусы на Дивизионную сильно переполнены, их осталось мало, уехать невозможно. А если и возможно, то есть риск задохнуться по пути, потому что машину набивают "под завязку". Водители оправдываются, что многих коллег мобилизовали, и возить просто некому. Жители просят выделить несколько больших муниципальных автобусов, чтобы они могли навещать родственников», - сообщили в паблике «Весь Улан-Удэ».


Фото: Номер один

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