В Бурятии под контролем судебных приставов начала решаться проблема неисправных очистных

В Бурятии приставы-исполнители Северобайкальского районного отделения УФССП обязали администрацию города Северобайкальск принять меры к разработке и получению проектно-сметной документации, а также получению положительного заключения государственной экологической экспертизы проектно-сметной документации, необходимой для проведения реконструкции очистных сооружений с учетом требований законодательства об охране озера Байкал.Проблема неисправных очистных города Северобайкальск, которые расположены в границах водоохранной зоны реки Тыя на Байкальской природной территории озера Байкал, была поднята межрайонной прокуратурой в 2018 году, напомнили в республиканском УФССП.Инстанция, действуя в интересах жителей обратилась в суд. При проверке работы очистных сооружений выяснилось, что в течение длительного времени комплекс не ремонтировался. Сброс недостаточно-очищенных сточных вод загрязняет реку Тыя, приводит к загрязнению водоёмов и создаёт угрозу причинения вреда водным биологическим ресурсам, обитающим в реке и озере Байкал, а также окружающей природной среде.По решению суда обязательства по разработке проектно-сметной документации и получению положительного заключения государственной экологической экспертизы ПСД были возложены на собственника имущественного комплекса администрацию города Северобайкальск. Ввиду отсутствия финансирования муниципалитет несколько раз просил в суде отсрочки, которые им предоставляли.Судебный пристав-исполнитель неоднократно вручал администрации требования по исполнению решения суда и привлекал к административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя. Наконец, в сентябре 2022 года, после применения со стороны судебных приставов комплекса понуждающих мер, администрацией муниципального округа было исполнено решение суда.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото: ФССП