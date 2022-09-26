Общество 26.09.2022 в 09:43

В Бурятии под контролем судебных приставов начала решаться проблема неисправных очистных

Администрация Северобайкальска принимает меры по разработке проектно-сметной документации для важного объекта
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Текст: Номер один
В Бурятии под контролем судебных приставов начала решаться проблема неисправных очистных
В Бурятии приставы-исполнители Северобайкальского районного отделения УФССП обязали администрацию города Северобайкальск принять меры к разработке и получению проектно-сметной документации, а также получению положительного заключения государственной экологической экспертизы проектно-сметной документации, необходимой для проведения реконструкции очистных сооружений с учетом требований законодательства об охране озера Байкал.

Проблема неисправных очистных города Северобайкальск, которые расположены в границах водоохранной зоны реки Тыя на Байкальской природной территории озера Байкал, была поднята межрайонной прокуратурой в 2018 году, напомнили в республиканском УФССП.

Инстанция, действуя в интересах жителей обратилась в суд. При проверке работы очистных сооружений выяснилось, что в течение длительного времени комплекс не ремонтировался. Сброс недостаточно-очищенных сточных вод загрязняет реку Тыя, приводит к загрязнению водоёмов и создаёт угрозу причинения вреда водным биологическим ресурсам, обитающим в реке и озере Байкал, а также окружающей природной среде.

По решению суда обязательства по разработке проектно-сметной документации и получению положительного заключения государственной экологической экспертизы ПСД были возложены на собственника имущественного комплекса администрацию города Северобайкальск. Ввиду отсутствия финансирования муниципалитет несколько раз просил в суде отсрочки, которые им предоставляли.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно вручал администрации требования по исполнению решения суда и привлекал к административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя. Наконец, в сентябре 2022 года, после применения со стороны судебных приставов комплекса понуждающих мер, администрацией муниципального округа  было исполнено решение суда.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Фото: ФССП
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экология очистные Северобайкальск

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