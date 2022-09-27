Порядок получения алиментов на детей

Российским законодательством предусмотрено два способа взыскания алиментов на несовершеннолетних детей: на основании соглашения об уплате алиментов и на основании судебного акта.Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или одностороннее изменение его условий не допускается. При заключении соглашения родители вправе определить размер, порядок, форму, а также иные условия предоставления содержания своим несовершеннолетним детям. Размер алиментов, установленный соглашением, определяется родителями самостоятельно, но он не может быть ниже: на одного ребёнка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей- половины заработка и иного дохода родителей.При отсутствии соглашения между родителями об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и не предоставлении детям содержания алименты взыскиваются в принудительном порядке. Алименты присуждаются с момента обращения в суд. Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трех лет с момента обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного их уплачивать.- одному из родителей ребёнка, усыновителю, если усыновление произведено только одним лицом и сохранилась правовая связь между ребёнком и одним из родителей;- опекуном или попечителем ребёнка;- приёмными родителями ребёнка;- администрацией детского учреждения, в котором воспитывается ребёнок.Исковое заявление о взыскании алиментов истец вправе подать как в суд по месту жительства ответчика, так и в суд по месту своего жительства (ч. 3 ст. 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).Подать документы в суд можно лично, а также воспользоваться Почтой России или услугами иной курьерской службы, расходы на которую можно включить в судебные издержки, предъявив второй стороне.- на одного ребёнка – 1/4 заработка и (или) иного дохода родителей;- на двух детей – 1/3 заработка и (или) иного дохода родителей;- на трех и более детей – 1/2 заработка и (или) иного дохода родителей.Размер долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального, семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.Прекращение алиментной обязанности в отношении одного или нескольких несовершеннолетних детей влечет увеличение размера алиментов, взыскиваемых на содержание остальных. Так, при достижении одним из детей совершеннолетия размер алиментов, взыскиваемых на второго ребёнка, увеличивается с 1/6 до 1/4.