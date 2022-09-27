Общество 27.09.2022 в 10:17

Порядок получения алиментов на детей

Как подать на выплаты для двоих несовершеннолетних детей?
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Текст: Номер один
Порядок получения алиментов на детей
«Развелись с мужем. Как подать на алименты на двоих несовершеннолетних детей?»,
Юлиана, г. Улан-Удэ.

Российским законодательством предусмотрено два способа взыскания алиментов на несовершеннолетних детей: на основании соглашения об уплате алиментов и на основании судебного акта.

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или одностороннее изменение его условий не допускается. При заключении соглашения родители вправе определить размер, порядок, форму, а также иные условия предоставления содержания своим несовершеннолетним детям. Размер алиментов, установленный соглашением, определяется родителями самостоятельно, но он не может быть ниже: на одного ребёнка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей- половины заработка и иного дохода родителей.

При отсутствии соглашения между родителями об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и не предоставлении детям содержания алименты взыскиваются в принудительном порядке. Алименты присуждаются с момента обращения в суд. Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трех лет с момента обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного их уплачивать. 

Право на предъявление иска о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей принадлежит следующим лицам:

- одному из родителей ребёнка, усыновителю, если усыновление произведено только одним лицом и сохранилась правовая связь между ребёнком и одним из родителей;
- опекуном или попечителем ребёнка;
-  приёмными родителями ребёнка;
- администрацией детского учреждения, в котором воспитывается ребёнок.

Исковое заявление о взыскании алиментов истец вправе подать как в суд по месту жительства ответчика, так и в суд по месту своего жительства (ч. 3 ст. 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).    

Подать документы в суд можно лично, а также воспользоваться Почтой России или услугами иной курьерской службы, расходы на которую можно включить в судебные издержки, предъявив второй стороне.

В соответствии с положениями ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации, алименты взыскиваются ежемесячно в следующих долях:

- на одного ребёнка – 1/4 заработка и (или) иного дохода родителей;
- на двух детей – 1/3 заработка и (или) иного дохода родителей;
- на трех и более детей – 1/2 заработка и (или) иного дохода родителей.

Размер долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального, семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Прекращение алиментной обязанности в отношении одного или нескольких несовершеннолетних детей влечет увеличение размера алиментов, взыскиваемых на содержание остальных. Так, при достижении одним из детей совершеннолетия размер алиментов, взыскиваемых на второго ребёнка, увеличивается с 1/6 до 1/4.
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