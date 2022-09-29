Общество 29.09.2022 в 10:23

Перевоз домашних животных в пригородных поездах

Можно ли взять в путешествие собаку
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Текст: Номер один
Перевоз домашних животных в пригородных поездах
«Можно ли брать в пригородный поезд собаку?»
Алексей Петров

В поездах пригородного сообщения разрешается перевозка мелких собак без тары в намордниках, на поводке и кошек под наблюдением их владельцев или сопровождающих.

В поездах перевозка крупных собак производится в намордниках и с поводком: в тамбуре поезда пригородного сообщения (не более двух собак на один вагон) – под наблюдением их владельцев или сопровождающих с оплатой стоимости их провоза.

За перевозку в поездах пригородного сообщения мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц взимается плата. Ветеринарные документы предъявлять не нужно.

Собак-проводников инвалиды провозят с собой в вагонах всех типов. Плата за перевозку собак-проводников не взимается и перевозочные документы не оформляются. Собака-проводник должна иметь ошейник и намордник и находиться у ног пассажира, которого она сопровождает.
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