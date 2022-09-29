Перевоз домашних животных в пригородных поездах

Алексей Петров

В поездах пригородного сообщения разрешается перевозка мелких собак без тары в намордниках, на поводке и кошек под наблюдением их владельцев или сопровождающих.В поездах перевозка крупных собак производится в намордниках и с поводком: в тамбуре поезда пригородного сообщения (не более двух собак на один вагон) – под наблюдением их владельцев или сопровождающих с оплатой стоимости их провоза.За перевозку в поездах пригородного сообщения мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц взимается плата. Ветеринарные документы предъявлять не нужно.Собак-проводников инвалиды провозят с собой в вагонах всех типов. Плата за перевозку собак-проводников не взимается и перевозочные документы не оформляются. Собака-проводник должна иметь ошейник и намордник и находиться у ног пассажира, которого она сопровождает.