Общество 30.09.2022 в 10:25
Поступление в ВУЗ онлайн
Нужно ли в ВУЗ предоставлять оригиналы документов, если заявление на поступление подано через «Госуслуги»?
Текст: Номер один
Приемная комиссия не вправе требовать оригиналы при соблюдении двух условий. Абитуриент подал заявление и документы через Единый портал Госуслуг. Документы проходят проверку в федеральных информационных системах, в том числе в Федеральном реестре сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. Документ, успешно прошедший проверку, считается представленным. На Госуслугах проставлена отметка о предоставлении оригинала. Чтобы аттестат считался представленным в оригинале, на Госуслугах надо поставить отметку о представлении оригинала документа. Таким образом, если документы проверены и отметка проставлена, привозить оригиналы в вуз не нужно.
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