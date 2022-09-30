Поступление в ВУЗ онлайн

Приемная комиссия не вправе требовать оригиналы при соблюдении двух условий. Абитуриент подал заявление и документы через Единый портал Госуслуг. Документы проходят проверку в федеральных информационных системах, в том числе в Федеральном реестре сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. Документ, успешно прошедший проверку, считается представленным. На Госуслугах проставлена отметка о предоставлении оригинала. Чтобы аттестат считался представленным в оригинале, на Госуслугах надо поставить отметку о представлении оригинала документа. Таким образом, если документы проверены и отметка проставлена, привозить оригиналы в вуз не нужно.