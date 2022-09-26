Общество 26.09.2022 в 10:32
В Улан-Удэ увеличат количество автобусов на Дивизку
Такое обещание дал мэр города
Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в ответ на просьбу горожан пообещал увеличить число автобусов на маршруте №100.
«Прокомментирую ситуацию о просьбе наших жителей усилить маршрут №100. В субботу на маршруте работало 16 единиц общественного транспорта, в воскресенье - 14. По обращению родственников взяли в работу с Комитетом по транспорту. В понедельник с 6.30 в ежедневном режиме, в том числе и в выходные, будет задействовано на линии 24-26 маршруток. Таким образом, будет максимально сокращен интервал движения», - сообщил в соцсетях мэр.
Напомним, ранее родственники мобилизованных просили увеличить количество автобусов на маршруте №100, чтобы добираться до части, расположенной на станции Дивизионная.
«Автобусы на Дивизионную сильно переполнены, их осталось мало, уехать невозможно. А если и возможно, то есть риск задохнуться по пути, потому что машину набивают «под завязку». Водители оправдываются, что многих коллег мобилизовали, и возить просто некому», - жаловались горожане в паблике «Весь Улан-Удэ».
Фото: «Номер один»
«Прокомментирую ситуацию о просьбе наших жителей усилить маршрут №100. В субботу на маршруте работало 16 единиц общественного транспорта, в воскресенье - 14. По обращению родственников взяли в работу с Комитетом по транспорту. В понедельник с 6.30 в ежедневном режиме, в том числе и в выходные, будет задействовано на линии 24-26 маршруток. Таким образом, будет максимально сокращен интервал движения», - сообщил в соцсетях мэр.
Напомним, ранее родственники мобилизованных просили увеличить количество автобусов на маршруте №100, чтобы добираться до части, расположенной на станции Дивизионная.
«Автобусы на Дивизионную сильно переполнены, их осталось мало, уехать невозможно. А если и возможно, то есть риск задохнуться по пути, потому что машину набивают «под завязку». Водители оправдываются, что многих коллег мобилизовали, и возить просто некому», - жаловались горожане в паблике «Весь Улан-Удэ».
Фото: «Номер один»
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