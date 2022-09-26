Общество 26.09.2022 в 10:57

В Бурятии бесплатно стерилизуют домашних питомцев

Акция стартует 27 сентября, оплачиваются только расходные материалы
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии бесплатно стерилизуют домашних питомцев
"Номер один"
С 27 сентября стартует акция по стерилизации, кастрации собак. В Улан-Удэ владельцы могут обратиться к городским ветеринарам по ул. Зои Космодемьянской, 12. В сельских районах акцию проводят местные отделы Управления ветеринарии Бурятии.

Операции по стерилизации будут проводить бесплатно, оплатить необходимо только расходные материалы: от 500 до 1600 рублей в зависимости от веса животного.

Между тем, статистика говорит, что положение с укусами стабилизировалось. За 8 месяцев 2021 г. было зафиксировано 2086 укусов собаками людей. За аналогичный период нынешнего года - 1869. Больше всего укушенных отмечается в столице республики. К сожалению, среди провинившихся собак немало владельческих, за которыми очень плохо следят их хозяева. К примеру, в Улан-Удэ множество инцидентов с собаками фиксируется в СНТ и ДНТ. 

Нерадивых собачников наказывают рублем. И общая сумма штрафов растет. Если за январь-август прошлого года штрафы составили 750 тысяч рублей, то за такой же период текущего года - 1,5 млн рублей.

В Бурятии в этом году запланировано отловить более десяти тысяч безнадзорных собак. Более шести тысяч уже отловлено. Часть была возвращена старым владельцам, часть нашла новых владельцев, кого-то выпустили назад. Но собаки ростом в 25 см и выше, согласно решению главы Бурятии, остаются в собачьих приютах на пожизненном содержании.
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с 21 по 27 сентября

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