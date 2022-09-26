В Бурятии бесплатно стерилизуют домашних питомцев

С 27 сентября стартует акция по стерилизации, кастрации собак. В Улан-Удэ владельцы могут обратиться к городским ветеринарам по ул. Зои Космодемьянской, 12. В сельских районах акцию проводят местные отделы Управления ветеринарии Бурятии.







Операции по стерилизации будут проводить бесплатно, оплатить необходимо только расходные материалы: от 500 до 1600 рублей в зависимости от веса животного.



Между тем, статистика говорит, что положение с укусами стабилизировалось. За 8 месяцев 2021 г. было зафиксировано 2086 укусов собаками людей. За аналогичный период нынешнего года - 1869. Больше всего укушенных отмечается в столице республики. К сожалению, среди провинившихся собак немало владельческих, за которыми очень плохо следят их хозяева. К примеру, в Улан-Удэ множество инцидентов с собаками фиксируется в СНТ и ДНТ.Нерадивых собачников наказывают рублем. И общая сумма штрафов растет. Если за январь-август прошлого года штрафы составили 750 тысяч рублей, то за такой же период текущего года - 1,5 млн рублей.В Бурятии в этом году запланировано отловить более десяти тысяч безнадзорных собак. Более шести тысяч уже отловлено. Часть была возвращена старым владельцам, часть нашла новых владельцев, кого-то выпустили назад. Но собаки ростом в 25 см и выше, согласно решению главы Бурятии, остаются в собачьих приютах на пожизненном содержании.