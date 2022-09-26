Общество 26.09.2022 в 11:02

Православные Улан-Удэ помолились о военнослужащих

Молитва о даровании мира и об укреплении и сохранении воинства позвучала  в Свято-Одигитриевском соборе
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Православные Улан-Удэ помолились о военнослужащих
Молебное пение о военнослужащих и людях, певаемое во время брани против нашествия супостатов, прошло в воскресенье по многочисленным просьбам жителей города Улан-Удэ в Свято-Одигитриевском соборе по благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа, сообщает «Православная Бурятия».

Возглавил совершение молебного пения секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров). Ему сослужили благочинный Улан-Удэнского церковного округа иерей Роман Хлыбов, настоятель Свято-Одигитриевского собора иерей Андрей Савин, руководитель епархиального отдела по взаимоотношению с Вооруженными силами и правоохранительными органами протодиакон Максим Пахолков и соборное духовенство.

В завершение молебного пения иеромонахом Тихоном была прочитана молитва о даровании мира и об укреплении и сохранении воинства и народа богохранимой страны нашей Российской. После чего иеромонах Тихон обратился к собравшимся со словами духовного назидания, в которых объяснил необходимость особой сердечной молитвы за воинство и народ нашей страны в это непростое время.

Молебное пение о военнослужащих будет совершаться во всех храмах и монастырях епархии. В Свято-Одигитриевском соборе оно совершается каждое воскресенье в 16:30 перед чудотворным чтимым образом Матери Божией «Одигитрия». Расписание молебнов в других храмах необходимо уточнять на местах.

Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru
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